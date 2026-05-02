Tebrik ettikleri gönderiyi kaldırdılar! Batman Petrolspor'dan Amedspor'a tepki

Süper Lig'e yükselme başarı gösteren Amedspor, yaptığı şampiyonluk paylaşımında komşusu olan birçok ilin ismine yer verirken, Batman şehrinin ismine yer vermedi. Bu gelişme doğrultusunda Amedspor'u Süper Lig'e yükselmesi nedeniyle sosyal medya hesaplarından kutlayan Batman Petrolspor yönetimi, yeşil-kırmızılıları tebrik ettiği gönderiyi kaldırdı.

Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Amedspor Kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptığı şampiyonluk paylaşımındaki bir detay nedeniyle komşu şehir Batman ile karşı karşıya geldi.

PAYLAŞIMDA BATMAN ŞEHRİNİN İSMİNE YER VERİLMEDİ

Amedspor’un şampiyonluk sonrası sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir gönderide bölgedeki birçok ilin ismine yer verilirken Batman şehrinin isminin geçmemesi dikkat çekti. Bu durum, Batman Petrolspor camiasında rahatsızlığa neden oldu.

BATMAN PETROLSPOR'DAN AMEDSPOR'A KARŞILIK 

Amedspor’un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından bir tebrik mesajı yayımlayan Batman Petrolspor yönetimi, yaşanan bu gelişme üzerine sessiz kalmadı. Amedspor’un paylaşımında Batman’a yer verilmemesini bir "nezaketsizlik" olarak değerlendiren Petrolspor yönetimi, yayımladığı tebrik mesajını yayından kaldırdı. 

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

''Amed Sportif Faaliyetler’in Süper Lig’e yükselmesi sonrası kulübümüz tarafından bir tebrik mesajı yayımlanmıştır.

Komşu ve kardeş Diyarbakır halkının mutluluğu, Batman sokaklarında da karşılık bulmuştur. Ancak Amedspor’un şampiyonluk sonrası resmî hesabından paylaştığı animasyon videosunda Batman ilimizin adına bilinçli şekilde yer verilmemesi, tarafımızca futbolun birleştirici ve dayanışmacı ruhuna aykırı, ayrıştırıcı bir yaklaşım olarak değerlendirilmiştir.

Sporun birleştirici gücüne inanan kulübümüz açısından bu tutum kabul edilemez bulunmuştur.

Diyarbakır halkının mutluluğunu yüreğinde hisseden kulübümüz, söz konusu gelişmeye kayıtsız kalmamış ve daha önce yayımladığı tebrik mesajını kaldırma kararı almıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

Cemre Yıldız
Galatasaray'a Samsun'da soğuk duş! Fenerbahçe ile puan farkı 4'e indi

