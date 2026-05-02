Fenerbahçe taraftarından yıldız isme büyük tepki
Fenerbahçeli taraftarlar, RAMS Başakşehir maçında sonradan oyuna dahil olan Edson Alvarez'e tepki gösterdi.
Şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 3-1 yendi.
EDSON ALVAREZ'E BÜYÜK TEPKİ
Fenerbahçeli taraftarlar, RAMS Başakşehir maçında Edson Alvarez'e tepki gösterdi. Yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle 2 Şubat 2026'dan beri sahalardan uzak kalan Edson Alvarez formasına kavuştu. Antrenman eksiği nedeniyle RAMS Başakşehir maçına yedek kulübesinde başlayan Edson Alvarez, maçın son anlarında Fred yerine oyuna dahil oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, oyuna girdiği ve topla buluştuğu sırada ıslıklarla Edson Alvarez'e büyük tepki gösterdi.
TAKIM ARKADAŞLARINDAN DESTEK
Edson Alvarez'in sarı-lacivertli takım arkadaşları, Meksikalı oyuncuya gördüğü tepki sonrası alkışlarla destek olarak moral ve motivasyon sağladı.