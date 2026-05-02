Tülay Özer'e son veda! Kardeşi Zerrin Özer cenazede fenalık geçirdi

1970’li yılların sevilen sesi Tülay Özer, 79 yaşında hayatını kaybetti. Böbrek yetmezliği nedeniyle uzun süredir tedavi gören sanatçı, son yolculuğuna uğurlanırken kardeşi Zerrin Özer cenazede fenalaştı. Abla acısı ile sarsılan Zerrin Özer, sağlık sorunları nedeniyle araçtan inemedi.

  • 79 yaşındaki şarkıcı Tülay Özer, böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
  • Tülay Özer'in kardeşi Zerrin Özer, cenazede fenalaştı.
  • Tülay Özer, 'Büklüm Büklüm', 'İkimiz Bir Fidanız' gibi şarkıları ilk seslendiren isimdir.

1970’li yıllarda seslendirdiği şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Tülay Özer, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarına yenik düştü. 

Böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören 79 yaşındaki sanatçı yaşamını yitirdi. Özer, müzik kariyeri boyunca “Büklüm Büklüm”, “İkimiz Bir Fidanız”, “Kalbime Sana Vermiştim” ve “Niye Çattın Kaşlarını” gibi eserleri ilk seslendiren isim olarak hafızalarda yer etti.

ZERRİN ÖZER CENAZEDE FENALAŞTI

Sanatçının cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Tülay Özer’in kardeşi Zerrin Özer, acıya dayanamayarak fenalaştı. Ünlü sanatçının araçtan inemedi. Selami Şahin, yaşananlara ilişkin “Kardeştir sonuçta. Ateş düştüğü yeri yakar” ifadelerini kullandı.

OĞLUNDAN DUYGUSAL SÖZLER

Tülay Özer’in oğlu Kamran Hakan Rizeli, annesinin kaybının ardından yaptığı açıklamada, pandemi döneminden bu yana birlikte yaşadıklarını belirterek “Diyalize giriyordu. Evde otururken sevgiyi unutmuştuk. Vefatıyla birlikte sevenleri sağ olsun hatırlattılar kendilerini. Yaş, sağlık... Bir noktada kaçınılmaz bir son. Mekanı cennet olsun. Yaptığı iyilikler karşısında olsun” dedi.

SANAT CAMİASI YASTA

Sanat dünyasının önemli isimlerinden Selami Şahin de Özer için “Çok iyi kalpli, güzel bir insandı. Ama gitti mi gidiyor. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun” sözleriyle başsağlığı diledi.

Çağla Taşcı
Yorumlar (1)

Allahın kulu:

Sanat camiası yas tutmaz

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

