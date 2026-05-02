Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz

ABD Başkanı Trump, Küba’yı kısa sürede kontrol altına alacaklarını öne sürerken, İran'dan dönen ABD savaş gemisinin kıyıya yaklaşmasının bile “teslimiyet” getireceğini iddia etti.

  • Trump, Küba'nın kısa süre içinde ABD kontrolüne geçeceğini iddia etti.
  • Trump, İran'dan dönen USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Küba açıklarında konuşlanmasının teslimiyet için yeterli olacağını söyledi.
  • Trump, Küba ile bağlantılı kişi ve kuruluşları hedef alan yeni yaptırımlar içeren bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida’da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada Küba’ya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Trump, ada ülkesinin kısa süre içinde ABD kontrolüne geçeceğini öne sürerek, “Küba, çok yakında devralacağımız bir yer.” dedi.

“100 METRE AÇIKTA DURURUZ, TESLİM OLURLAR”

Konuşmasında İran savaşı sonrası askeri planlamalara da değinen Trump, bölgeye bir uçak gemisi yönlendirebileceklerini belirtti. USS Abraham Lincoln’ü örnek gösteren Trump, “İran’dan dönerken büyük gemilerimizden birini, belki de dünyanın en büyüklerinden USS Abraham Lincoln’i, getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Trump, söz konusu geminin Küba açıklarında konumlanmasının bile yeterli olacağını savunarak, “100 metre açıkta dururuz, onlar da ‘teslim oluyoruz’ der” dedi. ABD Başkanı ayrıca “Ben işleri bitirmeyi severim” sözleriyle iddiasını yineledi.

KÜBA’YA YENİ YAPTIRIM KARARI

Öte yandan Trump, Küba ile bağlantılı kişi ve kuruluşları hedef alan yeni yaptırımlar içeren bir başkanlık kararnamesine de imza attı. Kararın, ABD’nin ulusal güvenliği ve dış politika çıkarlarını koruma gerekçesiyle alındığı belirtildi.

“SIRADAKİ KÜBA” MESAJI

Trump, İran’a yönelik operasyonların ardından Küba’nın sıradaki hedef olduğunu dile getirerek, ada ülkesinin kısa sürede çökeceğini iddia etti.

Abdullah Karlıdağ
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Tolu:

savaş yangın gibidir. sinelerdeki ateş büyümeden önce herkes ölmekten korkar. düşman bu arada ne yapabilecekse yapar. o ateş büyüdükten sonra 2 taraf içinde kanlı olur. ABD kan kaybetmeye tahammül edemez demokrasi var. demokrasi uluslarası bir düzen ve kurumlar varsa iyidir. yoksa düşmanın seni ezmesi için giydirilmiş deli gömleğidir

Haber YorumlarıAbdullah:

Birileri şu sarı kafayı dırdursun!

