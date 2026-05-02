Haberler

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten takıma servet değerinde prim

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray yönetimi, 26. şampiyonluğun ilan edilmesi halinde futbolculara toplam 10 milyon euro prim dağıtmayı planlıyor.

Galatasaray’da şampiyonluk için geri sayım sürerken, yönetimin belirlediği prim miktarı ortaya çıktı.

10 MİLYON EURO’LUK DEV PRİM

Sarı-kırmızılı yönetimin, 26. şampiyonluğun ilan edilmesi halinde futbolculara toplam 10 milyon euro prim dağıtacağı öğrenildi. Başkan Dursun Özbek ve kurmaylarının bu rakamı sezonun en büyük motivasyon unsuru olarak belirlediği ifade edildi.

ŞAMPİYONLUĞA SADECE 1 GALİBİYET

Galatasaray, üst üste 4. şampiyonluğuna ulaşmak için artık sadece 1 galibiyet uzaklıkta bulunuyor. Kritik süreç öncesinde yönetimin prim hamlesi dikkat çekti.

DERBİ PRİMİ DE ARTIRILMIŞTI

Sarı-kırmızılı yönetim daha önce Fenerbahçe derbisi için 2,5 milyon euro galibiyet primi açıklamış, alınan farklı galibiyetin ardından Başkan Dursun Özbek soyunma odasına giderek bu rakamı 4 milyon euroya yükseltmişti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

