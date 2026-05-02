Kan donduran anlar kamerada! Kasayı boşaltan hırsıza hayatının şokunu yaşattı

Brezilya’da bir toptancıya giren silahlı soyguncular, beklemedikleri bir direnişle karşılaştı. İş yerinde çalışan bir personelin müdahalesiyle soygun girişimi engellendi.

PALAYLA KARŞILIK VERDİ

Kasadaki paraları alan hırsızlardan biri, çalışanlardan birinin elindeki palayla karşı koyması sonucu ağır yaralandı. Olay sırasında ikinci silahlı şüpheli de aynı çalışan tarafından etkisiz hale getirildi. Soyguncuların girişimi kısa sürede sonlandırıldı.

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ HASTANEDE

Yetkililer tarafından gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralanan diğer şüphelinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.