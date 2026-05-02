Trump'ın bir saat boyunca aynı şeyi söylediği Beyaz Saray paylaşımı tartışma yarattı
ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkan olmasının ardından resmi kurumların kullandığı sosyal medya dili yeniden tartışma konusu oldu. Beyaz Saray’ın resmi X hesabından paylaşılan ve Donald Trump’ın bir saat boyunca “kazanıyoruz” dediği görüntüleri içeren video, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Paylaşımın tonu ve kullanılan ifadeler, kamuoyunda “resmi hesapların trolleştiği” yönünde eleştirilere neden olurken, siyasi iletişimdeki değişim bir kez daha gündeme taşındı.
“DURMUYOR, DURMAYACAK" NOTUYLA PAYLAŞILDI
Beyaz Saray'ın Resmi X hesabından yayımlanan videoya, “Başkan Trump 1 saat boyunca ‘kazanıyoruz’ diyor. Durmuyor, durmayacak.” notu eklendi.
Söz konusu içerik kısa sürede sosyal medyada viral olurken "Beyaz Saray trol hesaba döndü" yorumları yapıldı.