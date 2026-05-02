Haberler

Silah sayılan Oscar heykeli havalimanında kayboldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Oscar ödüllü bir belgeselin yönetmenine ait heykelin, dünyanın en yoğun havalimanlarından birinde güvenlik kontrolü sonrası kaybolması uluslararası düzeyde dikkat çeken bir krize dönüştü. Pavel Talankin’in "Bay Hiçkimse Putin’e Karşı" belgeseli ile kazandığı Oscar ödülü, ABD’de John F. Kennedy havalimanında "silah olarak kullanılabilir" olarak değerlendirildi ve kabine alınmayarak bagaja yönlendirildi; ancak uçuş sonrası ortadan kayboldu.

Pavel Talankin'in ortak yönetmenliğini üstlendiği Bay Hiçkimse Putin'e Karşı belgeseli ile kazandığı Oscar heykeli, ABD'de John F. Kennedy havalimanında güvenlik kontrolü sonrası kayboldu. 

“POTANSİYEL RİSK" GEREKÇESİYLE KABİNE ALINMADI 

Talankin’in aktardığına göre, güvenlik görevlileri Oscar heykelini “potansiyel risk taşıyan bir nesne” ve silah olarak kulllanılabileceğini değerlendirdi ve kabin içine alınmasına izin vermedi. Bunun üzerine ödül, zorunlu olarak bagaj sürecine yönlendirildi. Daha önce aynı ödülle defalarca seyahat ettiğini belirten Talankin, bu kez yaşananların şaşırtıcı olduğunu söyledi.

FRANKFURT'TA ORTAYA ÇIKTI: HEYKEL YOK 

Talankin, Frankfurt’a vardığında Oscar heykelinin kendisine teslim edilmediğini fark etti. Ödülün, uçuş sırasında kargo bölümünde taşınması planlanmıştı ancak varış noktasında ortadan kaybolduğu anlaşıldı.

HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA 

Sürece dahil olan Lufthansa, yaşanan kayıptan dolayı üzüntü duyduklarını belirterek kapsamlı bir inceleme başlattıklarını açıkladı. Bagaj takip numarasına rağmen heykelin izine henüz ulaşılamadı.

RUSYA'DA YASAKLANDI 

Talankin’in yer aldığı Bay Hiçkimse Putin’e Karşı belgeseli, Rusya’da “hükümete yönelik olumsuz tutumları teşvik ettiği” gerekçesiyle yasaklandı. 

Yönetmen, Oscar konuşmasında savaşların sona ermesi çağrısı yaparak uluslararası kamuoyunda dikkat çekmişti.

Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

