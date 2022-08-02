Londra Haber, Londra Son Dakika Haberleri - Haberler

CHP Grup Başkanvekili Özel: "Tarihe sağlıkta şiddet varken tatil yapan bir iktidar olarak geçeceksiniz"

Lucas Torreira kimdir? Lucas Torreira kaç yaşında, nereli? Lucas Torreira hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne?

Elazığ gündem haberleri... Nijerya'dan öğrenci olarak geldiği Elazığ'da kendi dil okulunu açtı

Aytun Çıray'dan Bakan Kurum'a, Sao Paulo Soruları: "Sökümünden Hangi Şirketler Sorumlu Olacak, Bu Şirket ya da Şirketler ile İlişkiniz Ne?"

Nijerya'dan okumak için geldiği Elazığ'da kendi işinin patronu oldu

Arda Güler transfer mi oluyor? Arda Güler'i hangi takım transfer etmek istiyor?

Arda Güler'in serbest kalma bedeli! Arda Güler'in serbest kalma bedeli ne kadar?

Arda Güler yuvadan uçuyor mu? Dünya devi, genç yıldıza talip oldu

İngiltere'nin konuştuğu Türk! Önce AİDS, sonra korona ardından da maymun çiçeği oldu

"Beni kıyafetlerimle gömün" diyen tarihin en ünlü doktorunun sırrı, mezara konulurken ortaya çıkmış

Kazanan Restoran şefleri kim? Kazanan Restoran jürileri isimleri ne?

Karl Marx kim? Karl Marx hangi ülkenin lideridir?

Taner Ay kimdir? Taner Ay kaç yaşında ve nereli? Taner Ay ne iş yapıyor?

Getir neden açılmıyor? 21 Ocak 2022 Getir çöktü mü? Getir Yemek'te sorun mu var?

Gündemin nabzını tutan Haberler.com, Londra ili sayfası ile Londra iline ait güncel haberleri, fotoğrafları ve sondakika gelişmelerini sunuyor. Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerine ait sanat, spor, politika, magazin ve eğitim konusunda yaşanan gelişmelerine yer veren şehir sayfalarında Londra ili günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Türkiye’nin tüm il, ilçe ve beldelerini anlık olarak takip etme imkânı sunan Haberler.com, Londra ili sayfasında sunduğu detay bilgilerle tüm gelişmeleri aktarıyor.Kolay ve hızlı şekilde ulaşacağınız ayrıntılı bilgilerle tüm gelişmelerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.