Haberler

Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu'nun mektubu okunurken kavga çıktı

Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu'nun mektubu okunurken kavga çıktı Haber Videosunu İzle
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu'nun mektubu okunurken kavga çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği'nn (TBB) yeni yönetimi için yapılan seçimde, Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okunurken Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar kürsüye yürüdü. Kalabalık bir grubun da ayağa kalkmasıyla kavga çıktı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yeni yönetimini seçmek için Ankara'da toplandı. Açılış konuşmasını TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yaptı. 

İMAMOĞLU'NUN MEKTUBU OKUNMAK İSTENDİ

Seçer'in açılış konuşmasının ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu konuşma yaptı. Çavuşoğlu belediyelere yönelik operasyonlara dikkat çektiği konuşmasının ardından İmamoğlu'nun mektubunu okuyacağını söyledi. 

SEÇİMDE KAVGA ÇIKTI

Çavuşoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okumaya başlaması üzerine AK Partili Sakarya Belediye Başkanı Yusuf Alemdar kürsüye yürüdü. AK Partili üyeler ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı. Çıkan arbedede bağrışmalar ve yumruklaşmalar olduğu görüldü.

Kaynak: Haberler.com
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz

Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden...
İran savaşı havacılığı vurdu! ABD'li dev şirket iflas etti

İran savaşının ilk kurbanı! Dev şirket iflas etti
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Enver zincirkıran:

hırsızın mektubu okunmazmış niye okuyorsunun adam milyar dolarları götürmüş kendi kabul ediyor siz neden bi yerinizi yırtıyonuz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Cece Cece:

yiyip için azıyorlar bunların hepsi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Televizyon izlerken görme yetisini kaybetti, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi

Televizyon izlerken kör oldu, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor

Müttefikler arasında gerilim tırmandı! Trump, 5 bin askeri çekiyor
Ateşkes sürerken ABD’den Orta Doğu’ya benzeri görülmemiş silah takviyesi

Ateşkes sürerken ABD’den benzeri görülmemiş hamle
Türkiye’yi sarsan Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali

Palu Ailesi dosyası belgesel oldu! İşte Tuncer Ustael'in son hali
Galatasaray'a servet kazandıracak! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Yönetimden beklenen Osimhen kararı çıktı
Televizyon izlerken görme yetisini kaybetti, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi

Televizyon izlerken kör oldu, 10 saatlik tedavi hayatını değiştirdi
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor

Müttefikler arasında gerilim tırmandı! Trump, 5 bin askeri çekiyor
Serie A'da iki takım birden küme düştü

Merakla takip edilen ligde iki takım birden küme düştü