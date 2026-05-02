Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu'nun mektubu okunurken kavga çıktı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yeni yönetimini seçmek için Ankara'da toplandı. Açılış konuşmasını TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yaptı.

İMAMOĞLU'NUN MEKTUBU OKUNMAK İSTENDİ

Seçer'in açılış konuşmasının ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Nuri Çavuşoğlu konuşma yaptı. Çavuşoğlu belediyelere yönelik operasyonlara dikkat çektiği konuşmasının ardından İmamoğlu'nun mektubunu okuyacağını söyledi.

SEÇİMDE KAVGA ÇIKTI

Çavuşoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okumaya başlaması üzerine AK Partili Sakarya Belediye Başkanı Yusuf Alemdar kürsüye yürüdü. AK Partili üyeler ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı. Çıkan arbedede bağrışmalar ve yumruklaşmalar olduğu görüldü.

