Amedspor, Süper Lig'e çıktı, kentte bayram havası yaşandı

Deplasmanda karşılaştığı Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Amedspor, ikili averajla geçtiği Esenler Erokspor'un önünde ligi ikinci tamamlayarak tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktı. Amedspor'un başarısı, kentte bayram havası yaşattı.

Amedspor, Trendyol 1. Lig'in son maçında Iğdır FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. 

AMEDSPOR, TARİHİNDE İLK KEZ SÜPER LİG'DE

İlk yarısı 2-2 beraberlikle biten maçın 90 dakikası 3-3 eşitlikle sonuçlandı. Aynı puandaki rakibi Esenler Erokpor, kendi evinde Pendikspor ile 1-1 berabere kalmasının ardından Amedspor ve Esenler Erokspor'un puanları 74'e çıktı. Aynı puanlı iki takımdan Amedspor, ikili averajla Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e çıkan ikinci takım oldu. Diyarbakır ekibi, tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele edecek.

KENTİN DÖRT BİR YANINDA BÜYÜK COŞKU YAŞANDI

Amedspor'un başarısının ardından Diyarbakırlılar kendilerini sokağa attı. Merkez Kayapınar, Yenişehir, Bağlar ve Sur ilçelerinde vatandaşlar cadde ve sokakları Amedspor bayrakları ile donattı. Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, cadde ortasında halaylar çekip havai fişekler patlatarak Süper Lig'e çıkmayı kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Amedspor tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amedspor'a tebrik mesajı

Amedspor'u şampiyon yapan Diagne'den Süper Lig'e gözdağı

Azerbaycan, Avrupa Birliği'ne nota verdi

Türk siyasetinde Süleyman Soylu dönemi kapanıyor: 'Veleddalin amin' diyeceğim

Sözde fenomenden skandal çıkış: Çıplak ayağımı da atabilirim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu

Türkiye Belediyeler Birliği'nde olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim

Kan donduran anlar kamerada! Kasayı boşaltan hırsıza hayatının şokunu yaşattı

