Yozgat'ta paha biçilemeyen altın yazma tarihi kitap ele geçirildi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, altın yazma tarihi kitabı satmaya çalışan 3 kişi, paha biçilemeyen kitapla birlikte yakalandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, altın yazma tarihi bir kitabın 3 kişi tarafığndan Sorgun'da satılmak istendiği bilgisi üzerine herekete geçti. Takibe alınan kişilere yönelik gerçekleşktirilen operasyonda ele geçirilen kitapla birlikte 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen ve paha biçilemeyen kitabın, Süryanice ve İbranice altın yazılı, altın işlemeli, Hristiyanlık dinine ait 13 sayfadan oluşan bilgiler içeren bir eser olduğu belirtildi.

Şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - YOZGAT

