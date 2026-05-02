Özkan Yalım'ın şoförü itirafçı oldu: Özel'in aracının 170 bin Euro'luk VIP dönüşümü belediye kasasından ödendi

Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan CHP'li Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya, etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu. Altınkaya, CHP lideri Özgür Özel’in kullanımına sunulan makam aracının 170 bin Euro + KDV tutarındaki VIP dönüşüm bedelinin, belediyeye ait sosyal tesisler şirketi tarafından karşılandığını öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Uşak Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan CHP'li Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya itirafçı oldu.

ÖZEL'İN ARACINA BELEDİYENİN KASASINDAN VIP DÖNÜŞÜM

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyerek verdiği ifadede Altınkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aracına yapılan VIP dönüşümün ücretinin belediyenin kasasından yapıldığını öne sürdü.

ÜCRETİ 170 BİN EURO

Yalım ve Özel’in kullanımına tahsis edilen iki adet Mercedes Benz V300 model aracın, İstanbul’daki bir şirkette VIP tasarıma dönüştürüldüğünü öne süren Altınkaya, “Özgür Özel'in kullandığı aracın 170.000 Euro + KDV tutarındaki dönüşüm bedelinin, belediyeye ait Uşak Sosyal Tesisleri Limited Şirketi tarafından ödendiği, ayrıca bu aracın '06 TR 0909' ve '06 ATA 045' olmak üzere iki farklı plakası olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Uşak Belediyesince düzenlenen ihalelere fesat karıştırılması, usulsüz birtakım iş ve işlemler için esnaftan rüşvet talebinde bulunulması, Uşakspor'a yardım/bağış adı altında yüksek miktarlarda para toplanması iddiaları ile ilgili olarak "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 20 Nisan'da haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Uşak, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.

Soruşturma kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, belediyenin Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya, belediye personeli Cihan Aras ve İsmail Özçelik, Uşak Haber Medya Şirketi Sahibi Murat Baş ile Mustafa Yalım, CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban ve Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek, Ahmet Arslan, Ahmet Yıldız, Ali Arı, Fahreddin Altundal, Ferhat Cucu, Mehmet Arslan, Mustafa Arslan, Rahmi Altundal, Sefa Taşcı, Akın Cantürk, Cemal Ak, Ceren Yeşildağ, Ulaş Küçükakın ve Ümut Demi tutuklanmıştı.

17 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. 

Umut Halavart
Haberler.com
Haberler.com
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıYunus:

Gece gündüz bakanların araçlarını eleştirenler nerde

Haber YorumlarıMihrali:

bakalım özgür bey buna ne diyecek

Haber Yorumlarısade vatandaş:

bütün gözler üzerindeyken mahküm ettirmek için ufak iğne ucu kadar bir açığı aranırken böyle bir hareketi yapacağına kimse inanmamızı beklemesin öyle işleri vakti zamanında parsel parsel biri yapıyordu.ne demiş atalarımız acıyı zevkle yersin ama öte yanda çıkarmak ızdırap verir

Haber Yorumlarımehmet sadık kaya:

Cehape işte , araç değerinin üç katı aracın içine masraf ettik derler, derler derler

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

