Acun Ilıcalı 4.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Championship’te play-off’a kalırken Premier Lig yolunda büyük bir fırsat yakaladı. Hull City, play-off’ta 270 dakikalık süreçte başarılı olursa Premier Lig’e yükselip yaklaşık 300 milyon euro gelir elde edebilir.
- Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship play-off'larına kaldı.
- Hull City, Norwich City'yi 2-1 yenerek sezonu 6. sırada tamamladı.
- Hull City'nin Premier Lig'e yükselmesi durumunda 300 milyon euro gelir elde etme potansiyeli var.
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Championship’te play-off’a kalırken Premier Lig yolunda büyük bir fırsat yakaladı.
GERİ DÖNÜŞLE GELEN KRİTİK ZAFER
Sezonun son haftasında Norwich City karşısında 1-0 geriye düşen Hull City, müthiş bir geri dönüşe imza attı. Mohamed Toure’nin golüyle geriye düşen İngiliz ekibi, Oli McBurnie’nin 28. dakikada penaltıdan ve 67. dakikada attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
PLAY-OFF YOLCULUĞU BAŞLIYOR
Championship’i 6. sırada tamamlayan Hull City, play-off yarı finalinde ligi 3. sırada bitiren Millwall ile karşı karşıya gelecek. İki maç üzerinden oynanacak 180 dakikalık eşleşmenin galibi, finale yükselme hakkı kazanacak.
270 DAKİKADA DEV GELİR İHTİMALİ
Yarı finalin ardından tek maç üzerinden oynanacak 90 dakikalık final karşılaşmasını kazanan takım Premier Lig’e yükselecek. Hull City’nin toplam 270 dakikalık bu süreçte başarıya ulaşması halinde yaklaşık 300 milyon euroluk gelir elde etme şansı bulunuyor.
HEDEF PREMİER LİG
Acun Ilıcalı’nın ekibi, play-off sürecini başarıyla tamamlayarak İngiltere’nin en üst ligi olan Premier Lig’e yükselmeyi hedefliyor.