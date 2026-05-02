Yozgat Güne Kar Yağışı ile Uyandı

Yozgat'ta bir süredir mevsim normallerinin üzerinde hissedilen hava sıcaklığı 1 Mayıs günü öğleden sonra yerini yağmura bıraktı. Yozgatlılar 2 Mayıs sabahına ise kar yağışı ile başladı. Yıllardır mayıs ayında kar yağışı görmeyen Yozgatlılar, sokağa çıktıklarında beyaz örtü ile karşılaştı.

Yozgat'ta dün akşam saatlerinde başlayan ve gecede devam eden yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığı sonrası sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte şehir merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü. Bazı bölgelerde halen çiçek ve tomurcuk olan ağaçlar kar ile bütünleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Sabah işyerine gitmek için evinden çıkan Hacı Gözüyaşlı isimli esnaf, "Mayıs'ın 2'sinde çok güzel oldu. Eskiden mayısın 5'inde 6'sında kar yağardı. 19 Mayıs'ta kar yağdığını biliriz. Çok güzel bir şey. Memleketimizin güzel imajlarından biri." dedi.

Erdoğan Sağdıç da, "Yıllardır Yozgat'a mayıs ayında kar yağmazdı. Ama eskiden 6 Mayıs'a kadar evlerden sobaları sökmezdik. 19 Mayıs'ta dahi kar yağdığını bilirim. Eski Yozgat'ı yeniden hatırlamanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
