Maça damga vuran pozisyon! Atsa takımı Süper Lig'e çıkacaktı
Trendyol 1. Lig’de Esenler Erokspor, Pendikspor ile berabere kalarak sezonu 3. sırada tamamladı ve play-off finaline doğrudan katılma hakkı elde etti.
1-1’LİK BERABERLİK YETTİ
hafta mücadelesinde sahasında Pendikspor’u ağırlayan Esenler Erokspor, karşılaşmadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 74’e yükselten İstanbul temsilcisi, ligi 3. sırada bitirdi.
FİNALE DOĞRUDAN KATILIM
Elde edilen bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor, play-off finaline doğrudan yükselerek Süper Lig için önemli bir avantaj yakaladı.
KAÇAN FIRSAT DAMGA VURDU
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Erokspor adına Kayode’nin kaçırdığı net pozisyon maça damga vurdu. Bu golün gelmesi halinde Esenler temsilcisi doğrudan Süper Lig’e yükselecekti.