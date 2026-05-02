Türk Büyükelçi Cezayir Cumhurbaşkanının köyünde ezan okudu

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mücahit Küçükyılmaz, Cezayir’de Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un doğduğu Boussemghoun köyüne gerçekleştirdiği ziyarette, cami imamının daveti üzerine ezan okudu. Tarihi ve manevi yönüyle dikkat çeken ziyaret, köyün sömürge karşıtı direnişteki rolü ve kültürel önemiyle birlikte değerlendirildi.

  • Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mücahit Küçükyılmaz, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un doğup büyüdüğü Boussemghoun köyünü ziyaret etti.
  • Büyükelçi Küçükyılmaz, köy camisinde imamın daveti üzerine ikindi ezanını okudu.
  • Boussemghoun köyü, Ticaniye tarikatının merkezlerinden biri ve sömürge karşıtı direnişte mücahitlerin karargâhı olarak tarihsel öneme sahiptir.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mücahit Küçükyılmaz, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un doğup büyüdüğü köy olan Boussemghoun’a ziyaret gerçekleştirdi. Büyükelçi Küçükyılmaz, tarihi ve kültürel açıdan önemli bir noktada gerçekleşen ziyarette, köy camisinde ezan okudu.

İMAMIN DAVETİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Ziyaret sırasında cami imamının davetiyle karşılaştığını belirten Küçükyılmaz, bu çağrıyı geri çevirmediğini ifade etti. Büyükelçi, “Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un köyü Boussemghoun’da imamın daveti üzerine ikindi ezanını okuduk” sözleriyle o anı paylaştı.

Ziyaretin hem diplomatik hem de manevi açıdan anlamlı olduğunu vurgulayan Küçükyılmaz, bölge halkıyla bir araya gelerek sohbet etti.

TARİHİ DOKUSUYLA ÖNE ÇIKAN KÖY

Boussemghoun’un yalnızca bir yerleşim yeri olmadığını, aynı zamanda Cezayir’in tarihsel hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Küçükyılmaz, kendine has mimarisi, korunmuş doğal yapısı ve geleneksel dokusuyla dikkat çeken köyün, ziyaretçilerine geçmişin izlerini taşıyan bir atmosfer sunduğunu ifade etti.

SÖMÜRGE KARŞITI DİRENİŞİN MERKEZLERİNDEN

Boussemghoun’un, Ticaniye tarikatının önemli merkezlerinden biri olduğunu hatırlatan Küçükyılmaz, köyün aynı zamanda mücahitlerin karargâhı olarak sömürge karşıtı direnişte kritik rol üstlendiğini vurguladı.

Bu yönüyle köyün sadece dini değil, aynı zamanda siyasi ve kültürel açıdan da önemli bir sembol olduğunu belirten Küçükyılmaz, ziyaretin bu tarihsel mirası yerinde görmek açısından değerli olduğunu dile getirdi.

Elif Yeşil
