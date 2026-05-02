Polonya Başbakanı Tusk: "(NATO) En büyük tehlike dış düşmanlar değil, ittifakımızın süregelen çözülmesidir"

Polonya Başbakanı Tusk: '(NATO) En büyük tehlike dış düşmanlar değil, ittifakımızın süregelen çözülmesidir'
Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD'nin Almanya'daki askeri varlığın azaltmasına yönelik kararının ardından yaptığı açıklamada ABD ile NATO arasındaki ilişkilere değinerek, "Transatlantik toplumuna yönelik en büyük tehlike dış düşmanlar değil, ittifakımızın süregelen çözülmesidir.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD'nin Almanya'daki askeri varlığın azaltmasına yönelik kararının ardından yaptığı açıklamada ABD ile NATO arasındaki ilişkilere değinerek, "Transatlantik toplumuna yönelik en büyük tehlike dış düşmanlar değil, ittifakımızın süregelen çözülmesidir. Bu felaket gidişatı tersine döndürmek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor" dedi.

ABD ile NATO üyesi ülkeler arasındaki ilişkiler gerilmeye devam ediyor. Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD-Almanya arasında son günlerde yaşanan gerilimin ardından Washington yönetiminin Almanya'daki asker sayısını azaltma kararına yönelik açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Tusk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Transatlantik toplumuna yönelik en büyük tehlike dış düşmanlar değil, ittifakımızın süregelen çözülmesidir. Bu felaket gidişatı tersine döndürmek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor" dedi.

ABD-Almanya arasındaki gerilim

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in iki hafta önce müzakere çabalarındaki tıkanmışlığa işaret ederek, "ABD, İran yönetimi tarafından aşağılanıyor" açıklaması yapmasıyla başlayan gerilim, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Merz ne dediğini bilmiyor" şeklinde karşılık vermesi ile sürdü. Merz'in tansiyonu düşürme açıklamalarına karşı geri adım atmayan Trump yönetimi, Almanya'daki askerlerinin bir bölümünü çekeceğini duyurarak sert bir tepki verdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Almanya'daki askerlerinden 5 binini 6 ila 12 ay içinde geri çekeceğini duyurdu.

Almanya Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre Almanya'da konuşlu ABD askerlerinin sayısı yaklaşık 39 bin olduğu biliniyor.

Trump, İspanya ve İtalya'dan da asker çekmeyi düşünebileceğini söylemişti

ABD Başkanı Donald Trump, dün basın mensuplarının sorularını yanıtlarken konusunda olduğu gibi İspanya ve İtalya'dan da asker çekmeyi düşünüp düşünmediği yönündeki bir soru almıştı. Trump bu soruya cevabında, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki askeri varlığına destek çağrısına müttefik ülkelerden gelen tepkilere değinerek, "Evet, muhtemelen. Neden düşünmeyeyim? İtalya bize hiçbir şekilde yardımcı olmadı. İspanya ise korkunçtu, kesinlikle korkunç. NATO'yu biliyorsunuz; mesele sadece kötü olmaları değil" demişti. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
