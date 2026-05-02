Bayern Münih'ten Eren Dinkçi'nin kız arkadaşı için başlatılan kampanyaya destek

Almanya Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, milli futbolcu Eren Dinkçi’nin kız arkadaşına konulan lösemi teşhisi üzerine örnek bir dayanışma sergiledi. Bavyera ekibi, genç futbolcunun bu zorlu sürecinde yanında olduğunu göstermek amacıyla geniş çaplı bir yardım kampanyasına öncülük etti.

''BİR OYUNDAN DAHA FAZLASI"

Kulüp, sosyal medya hesapları üzerinden yıldız futbolcuların da yer aldığı duygusal bir video mesaj yayınladı. "Bir oyundan daha fazlası. Hayat kurtarma fırsatı. Hemen kaydolun ve fark yaratın" ifadeleriyle paylaşılan videoda, Heidenheim ile oynanacak maç öncesi tüm futbolseverlere kök hücre bağışçısı olmaları yönünde çağrıda bulunuldu.

KÖK HÜCRE SEFERBERLİĞİ

Bayern Münih, Heidenheim karşılaşmasını sadece bir spor müsabakası olarak değil, aynı zamanda hayat kurtarıcı bir farkındalık platformu olarak değerlendirdi. Stat çevresinde ve dijital mecralarda taraftarlar, uygun donör bulunabilmesi adına kök hücre kaydı yaptırmaya davet edildi.