Avukat Hatice'ye kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı: İstemeden vurdum

Bursa'da avukat Hatice Kocaefe, icra davası açtığı şahıs tarafından öldürüldü. Silahlı saldırıyı gerçekleştirilen katil zanlısı Hakkı Ç. silahı Elif Ç.'ye doğrulttuğunu öne sürerek, "Amacım öldürmek değildi, avukatı istemeden vurdum" dedi. Hakkı Ç. dahil 5 şüpheli tutuklandı.

  • Bursa'nın Gürsu ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle avukat Hatice Kocaefe, Hakkı Ç. tarafından göğsünden vurularak öldürüldü.
  • Hakkı Ç., ifadesinde 'amacım öldürmek değildi, istemeden vurdum' dedi ancak güvenlik kameraları olay öncesinde aracıyla tur attığını gösterdi.
  • Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı, Hakkı Ç. ve 4 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Ağaköy Mahallesi'nde 29 Nisan günü kan donduran bir olay yaşandı. Alacak verecek meselesi nedeniyle ablası için icra takibi başlatan Avukat Hatice Kocaefe' ile Hakkı Ç., arasında yaşanan gerginlik kanlı bitti. Şüpheli, depo önünde yürüyen baba ve iki kız kardeşe otomobilin içinden ateş açtı. Saldırıda Elif Ç. dizinden yaralanırken, avukat Hatice Kocaefe göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kocaefe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖNLERİNİ KESİP ATEŞ ETTİ

İddiaya göre kardeş Elif Ç.'nin alacağı nedeniyle başlatılan icra süreci sonrası taraflar arasında gerilim tırmandı. Süreci avukat Hatice Kocaefe'nin yürütmesi üzerine şüphelinin rahatsızlık duyduğu ve tehditlerde bulunduğu öne sürüldü. Olay günü ise şüpheli Hakkı Ç.'nin araçla bölgeye gelerek depo önünde yürüyen baba ve iki kız kardeşin önünü kestiği ve otomobilin içinden ateş açtığı belirtildi. Saldırıda Elif Ç. dizinden yaralanırken, Hatice Kocaefe göğsünden vurularak hayatını kaybetti.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerinin başarılı operasyonuyla olaya adı karışan 7 kişi gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titiz bir şekilde yürüttüğü soruşturma sonrası Hakkı Ç. ve olaya adı karışan A.Ç., E.Ü., S.S., H.S. tutuklandı. V.A. ve S.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"İSTEMEDEN VURDUM" SAVUNMASI

Emniyette ifade veren şüpheli Hakkı Ç. olayın planlı olmadığını savunarak "Ben pusu kurmadım, tesadüfen gördüm. Araçtan inmeden ayaklarına doğru ateş ettim" dedi. Zanlı ayrıca, "Amacım öldürmek değildi, avukatı istemeden vurdum" sözleriyle kendini savundu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İLE ÇELİŞİYOR

Ancak soruşturma dosyasına giren güvenlik kamerası kayıtları, zanlının olay öncesinde köy meydanında araçla bir süre tur attığını ortaya koydu. Görüntülerde şüphelinin aynı bölgede dolaştığı ve bir süre sonra saldırının gerçekleştiği noktaya yöneldiği görüldü.

İfadesinde, Elif Ç.'yi gördükten sonra ateş ettiğini ve çevredeki diğer kişileri fark edince ateşi kestiğini belirten zanlı, olayın ardından hızla kaçtığını, farklı noktalara giderek saklanmaya çalıştığını anlattı. Daha sonra saklandığı evde yakalanan şüpheli, olayda kullandığı silahı da polise teslim etti.

Saldırı anı da güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, görüntülerde aracın yaklaşarak ateş açtığı ve iki kardeşin yere yığıldığı anlar yer aldı.

Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSaid Amedi:

Bayrak önünde poz verenler neden hep insan öldürüyor, anlamadım gitti.

Haber YorumlarıSiyami KADIOĞLU:

Bayrağı, kendilerine kamufile ediyorlar.

Haber Yorumlarıhg hg:

benim antende sevgimden bayrak asılıydı defalarca durduruldum bunu anladımki sıkıntılılar bayrağı kullanıyor şimdi torpido da

Haber YorumlarıMehmet Tolu:

yazık olmuş.. 2 ihtimal var.. abla bir ömür boyu yas tutar veya 3-5 ay yas tutar sonra unutur gider. babadan kalan malı evlatlarıyla beraber çatır çatır yer, eniştenin beyninde bunlar canlanmaya başlamıştır bile

Haber YorumlarıDüşünür:

Agabe 24 yılınn ozetı

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

