Beykoz'da 4 gündür su kesintisi yaşanan mahallede, bidonlarla kuyruğa girdiler

BEYKOZ'da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 4 gündür su kesintisi yaşandı. Mahalle sakinleri bidonlarla evlerine su taşımak için uzun kuyruk oluşturdu.

Gümüşsuyu Mahallesi'nde İSKİ hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 4 gündür su kesintisi yaşadı. Yetkililere ulaşmak için çağrı merkezlerini aradıklarını söyleyen mahalle sakinleri çözüm bulunmadığını belirtti.

Mahalle sakinlerinden bazıları bidon ve kovalarla metrelerce yürüyerek su taşımak zorunda kaldı. Beykoz Belediyesi ekipleri bölgeye su tankerleri yönlendirdi.

'NET BİLGİ ALAMIYORUZ'

Mahalle sakinlerinden Kadir Özkaya "Aradığımızda net bir bilgi alamıyoruz. Sürekli farklı açıklamalar yapılıyor. Günlük ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanıyoruz. Yaşanan durum ciddi bir mağduriyet oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

'GÜNLERDİR MAĞDURUZ'

Bir diğer mahalle sakini Eray Külyat, kesintinin günlerdir sürdüğünü belirterek, "Yakın sokaklarda su varken burada olmaması kabul edilemez. Günlerdir mağduruz. Verilen saatler tutmuyor, sürekli erteleniyor. İnsanlar zor durumda, bu durumun bir an önce çözülmesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuncay Sonel'in ilk ifadesi: Gülistan'ın hamile kaldığı...

Türkiye Belediyeler Birliği'nde olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim

TBB'de olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim
Yaşlı adama tekme atan 2 çocuk serbest kaldı

Vicdanları yaralayan karar

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Mbappe ve Ester Exposito, İtalya'da tatile çıktı

Daha fazla saklanamadılar!

Iğdır FK-Amedspor maçı öncesi gündem olan fotoğraf

Iğdır FK-Amedspor maçı öncesi gündem olan fotoğraf

'Yakışıklı Güvenlik'ten Arif Kocabıyık'a tepki: Ahım tuttu

"Arif'i benim ahım tuttu"
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
1 yıl boyunca spor yapan adamın son hali şaşırttı

1 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

İstanbul'da çivi kabusu! Lastikler patladı, trafik felç oldu

Megakentte çivi kabusu! Lastikler patladı, trafik felç oldu