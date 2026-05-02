Avukatlara sosyal medya kısıtlaması! Özel takip merkezi kuruluyor

Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Reklam Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, avukatların sosyal medya ve dijital platformlardaki paylaşımlarına yeni kısıtlamalar getirildi. Reklam yasağını ihlal edenlerin tespiti için özel bir takip mekanizması kurulacak.

“REKLAM YASAĞI TAKİP MERKEZİ” KURULUYOR

Yeni düzenleme kapsamında, reklam yasağı ihlallerini izlemek amacıyla 5 kişiden oluşan “Reklam Yasağı İhlallerini Takip Merkezi” kurulacak. Bu merkez, yazılı, görsel ve çevrimiçi mecralarda yapılan ihlal iddialarını inceleyerek Türkiye Barolar Birliği’ne rapor sunacak ve süreci barolar nezdinde takip edecek. Merkez üyeleri Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından en fazla iki yıllığına görevlendirilecek ve disiplin cezası almamış olmaları şartı aranacak.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA SINIR

Yönetmeliğe göre avukatlar, geçmiş veya devam eden davalar üzerinden reklam yapamayacak, tarafların sözcüsü gibi davranarak açıklamalarda bulunamayacak. Mesleki kimlikleriyle bağlantılı şekilde yaşamları, kazançları veya faaliyetleri hakkında reklam niteliğinde paylaşımlar da yasak kapsamına alındı. Ayrıca internet sitelerinde ve dijital platformlarda, arama motorlarında üst sıralara çıkmak amacıyla yönlendirici kodlar, anahtar kelimeler ve benzeri yöntemlerin kullanılması da yasaklandı.

MESLEKİ İTİBAR VURGUSU

Düzenlemeyle birlikte avukatların, özel yaşamlarına ilişkin paylaşımlarında dahi mesleğin itibarını zedeleyici davranışlardan kaçınmaları gerektiği vurgulandı.

DİSİPLİN CEZALARI UYGULANACAK

Daha önce yasalaşan 11. Yargı Paketi kapsamında da Avukatlık Kanunu’nda çeşitli değişiklikler yapılmıştı. Bu düzenlemelerle, meslek kurallarına aykırı davranan avukatlara uyarma, kınama ve disiplin cezaları uygulanmasının önü açılmıştı. Reklam yasağının ihlali, meslek onuruna aykırı davranışlar, meslektaşlar arası rekabeti artıracak uygulamalar ve hukuki sınırların dışına çıkan açıklamalar da disiplin kapsamına alındı.

