Galatasaray'a Samsun'da soğuk duş! Fenerbahçe ile puan farkı 4'e indi

Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçında Galatasaray, Samsunspor'a deplasmanda 4-1 kaybederek şampiyonluğunu ilan etme fırsatını kaçırdı. Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, sahasında RAMS Başakşehir'i 3-1 yenerek bitime iki hafta kala zirvedeki puan farkını 4'e düşürdü.

  • Samsunspor, Trendyol Süper Lig 32. haftasında Galatasaray'ı 4-1 yendi.
  • Galatasaray 74 puanda kalarak şampiyonluğunu bir hafta ertelemek zorunda kaldı.
  • Fenerbahçe, Başakşehir'i 3-1 yenerek puanını 70'e çıkardı ve Galatasaray ile puan farkını 4'e indirdi.

Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçında Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Samsunspor, 4-1 kazandı. 

SAMSUNSPOR GERİDEN GELİP KAZANDI

Maça hızlı başlayan Galatasaray, 9. dakikada Yunus Akgün'ün attığı golle 1-0 öne geçti. Geriden gelen Samsunspor, 22 ve 71. dakikada Marius Mouandilmadji, 57 ve 83. dakikada Cherif Ndiaye'nin attığı gollerle maçı kazandı. 

GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞU ERTELEDİ 

Bu sonuçla birlikte 74 puanda kalan Galatasaray, üst üste dördüncü, toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan etme şansını bu hafta kullanamadı. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta Antalyaspor'u yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek. 

FENERBAHÇE'NİN UMUTLARI SÜRDÜ

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasının bir diğer maçında Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 3-1 kazandı. 

TALISCA HAT-TRICK YAPTI

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 28, 57 ve 72. dakikada Anderson Talisca kaydetti. Brezilyalı oyuncu, attığı 3 golle hat-trick yaptı. RAMS Başakşehir'in tek golü 36. dakikada Amine Harit'ten geldi. 

PUAN FARKI 4'E İNDİ

Bu sonuçla birlikte puanını 70'e yükselten Fenerbahçe, bitime iki hafta kala puan farkını 4'e indirerek şampiyonluk umutlarını sürdürdü. RAMS Başakşehir ise 51 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına gidecek. RAMS Başakşehir, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Galatasaray, bunun acısını Antalyadan feci bir şekilde çıkarmalı. Aksi takdirde Şampiyonluk riske girer. Galatasaray 7-8 tane yemediğine dua edip hatasından dersi çıkarmalı. Günay artık Galatasaray için bir yük. Topa dokunduğu tek topta kırmızı yedi. Demek Uğurcanın yanına sağlam bir kaleci, defansa sağlam bir iki stoper, forvete sağlam takviye lazım.

Haber YorumlarıReis reis:

Yazıklar olsun gsye iki gol yiyince hepsinin eli ayağı birbirine karışıp korkak korkak oynadılar .

Haber YorumlarıArif İnanç:

Okan hocam şampiyonluk turu atarım diye takım elbise giymişti yazık oldu. Bir dahaki maça be hocam sıkıntı yok.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

