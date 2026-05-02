Haberler

Türk siyasetinde Süleyman Soylu dönemi kapanıyor: 'Veleddalin amin' diyeceğim

Türk siyasetinde Süleyman Soylu dönemi kapanıyor: 'Veleddalin amin' diyeceğim Haber Videosunu İzle
Türk siyasetinde Süleyman Soylu dönemi kapanıyor: 'Veleddalin amin' diyeceğim
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süleyman Soylu, tv100 canlı yayınında yaptığı açıklamada 2028 yılı itibarıyla aktif siyaseti tamamen bırakacağını net ifadelerle duyururken, siyaseti zihninde bitirdiğini, görev süresinin ardından kenara çekileceğini ve bundan sonra yalnızca tecrübe paylaşımıyla katkı sunacağını ifade etti.

  • Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tv100 canlı yayınında aktif siyaseti bırakacağını açıkladı.
  • Soylu, 2028'den sonra siyaset yapmayacağını belirtti.
  • Soylu, kimseye kırgınlığı olmadığını ve görevlerini yerine getirdiğini ifade etti.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tv100 canlı yayınında yaptığı açıklamalarla siyasi geleceğine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Soylu, aktif siyaseti bırakacağını açıkladı.

CANLI YAYINDA AÇIKLAMALAR YAPTI

Süleyman Soylu, tv100 ekranlarında yayınlanan “Buket Aydın ile Doğrudan” programına telefonla bağlanarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Açıklamalarında hem siyasi sürecine hem de kişisel planlarına değindi.

“SİYASETİ ZİHNİMDE BIRAKTIM”

Soylu, artık siyaseti zihninde bıraktığını belirterek, “Ben oraya bir milletvekili olarak gidiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı dinlemek için gidiyorum. Çok Meclis müdavimi değilim. Dönemin bitmesini bekliyorum. Dönemim bittiğinde de ‘veleddalin amin’ diyeceğim. Siyaseti bırakıyorum sonra, siyaseti zihnimde bıraktım zaten” ifadelerini kullandı.

“2028’DEN SONRA SİYASET YOK”

Siyasi kariyerine ilişkin net konuşan Soylu, “2028’den sonra bana bir kişi 1 gün siyaset yaptıramaz. Elinde bilgisi olan, belgesi olan ortaya koymayan namerttir” dedi.

“KİMSEYE KIRGINLIĞIM YOK”

Soylu, görev süresi boyunca ülkeye hizmet ettiğini vurgulayarak, “Hiç kimseye kızgın değilim. Ülkem için gerekli görevleri yaptığıma inanıyorum. Kimseye kırgınlığım yok, tam tersi minnetim ve şükranım var” şeklinde konuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

