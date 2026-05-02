Öğrencisiyle ilişki kurmakla suçlanan öğretmen 30 yıl hapisle karşı karşıya

ABD’nin Florida eyaletinde bir lise öğretmeni, 17 yaşındaki öğrencisiyle okul kampüsünde ve sınıf ortamında uygunsuz ilişkiye girdiği suçlamasıyla tutuklandı. Mesajlaşmalarla başlayan ve bir ay içinde iki kez cinsel birlikteliğe dönüştüğü öne sürülen olay, bir mobil uygulama üzerinden yapılan ihbarla gün yüzüne çıktı. Okul yönetiminin ve emniyet güçlerinin "eğitim sistemine ağır darbe" olarak nitelendirdiği skandal sonrası, suçunu itiraf ettiği belirtilen öğretmenin 30 yıla kadar hapsi isteniyor

ABD’nin Florida eyaletinde görev yapan bir lise öğretmeni hakkında ortaya atılan iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Heather Mashburn-Smith isimli öğretmenin, kampüs içerisinde 17 yaşındaki bir öğrenciyle bir ay içinde iki kez cinsel ilişkiye girdiği öne sürüldü.

İHBAR ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI 

Fox News'in haberine göre, Charlotte County Sheriff’s Office (CCSO), olayla ilgili ihbarın ardından soruşturma başlatıldığını açıkladı. İddiaya göre Mashburn-Smith, Port Charlotte High School’da görev yaparken öğrenciyle uygunsuz bir ilişki kurdu.

MESAJLAŞMA SONRASI YAKINLAŞMA

Soruşturma dosyasına göre, öğrenci ile öğretmen arasında mesajlaşma yaşandı. Okul yönetiminin de dahil olduğu süreçte, durumun bir mobil uygulama üzerinden yapılan bildirimle ortaya çıktığı belirtildi. İddialara göre taraflar kısa süre içinde yakınlaşarak sınıf ortamında iki kez ilişki yaşadı.

“YETERLİ DELİL VAR" AÇIKLAMASI 

CCSO, yürütülen inceleme sonucunda öğretmenin tutuklanması için yeterli delile ulaşıldığını duyurdu. Açıklamada, söz konusu eylemlerin son bir ay içinde iki kez gerçekleştiğinin değerlendirildiği ifade edildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ 

Yetkililer, Mashburn-Smith’in suçlamaları kabul ettiğini ve “küçüklerle yasa dışı ilişki” suçundan yargılandığını bildirdi. Florida yasalarına göre bu suçun, öğretmen-öğrenci ilişkisi nedeniyle daha ağır şekilde değerlendirildiği aktarıldı.

Charlotte County Kamu Okulları Müdürü Mark Vianello, olayın eğitim sistemine ve öğrenci güvenliğine ciddi bir ihlal olduğunu vurguladı. Mashburn-Smith’in idari izne çıkarıldığı ve süreç boyunca kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapılacağı açıklandı.

30 YILA KADAR HAPİS CEZASI 

Florida yasalarına göre, bu tür suçlamalar birinci derece ağır suç kapsamında değerlendirilirken, sanığın 30 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Elif Yeşil
Haberler.com
