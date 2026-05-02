Yolcuların üzerine biber gazı sıktı, dehşeti yaşattı

Güncelleme:
Çin'de bir metro vagonunda meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir kişi kalabalık yolcu grubunun üzerine biber gazı püskürterek büyük bir paniğe yol açtı. Kapalı alanda nefes almakta zorlanan yolcuların korku dolu anları kameralara yansırken, saldırgan çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Çin’de bir metro vagonunda yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Kalabalık bir vagonda seyahat eden bir adam, henüz bilinmeyen bir nedenle çantasındaki biber gazını çıkararak çevredeki yolcuların üzerine rastgele sıkmaya başladı.

YOLCULAR NEFES ALMAKTA ZORLANDI

Vagonun içini bir anda kaplayan gaz bulutu nedeniyle yolcular büyük panik yaşadı. Kapalı alanda gazdan etkilenen birçok kişi öksürerek kendisini korumaya çalışırken, vagonun içinde arbede yaşandı.

 Saldırganın pervasızca hareket etmesi üzerine, metrodaki duyarlı yolcular duruma müdahale etmek için harekete geçti.

YOLCULAR ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Saldırgan, diğer yolcuların ortak müdahalesiyle kısa sürede etkisiz hale getirildi. Metronun durağa varmasıyla birlikte, kapıların açılmasını bekleyen güvenlik güçleri ve çevredekiler şahsı vagon dışına çıkardı.

YERDE KIVRANDI 

Görüntülerin devamında, saldırganın istasyon platformunda yere yatırılarak etkisiz hale getirildiği ve çevredeki görevlilerin müdahale ettiği görülüyor.

Gazdan etkilenen yolcular ise yüzlerini yıkayarak ve temiz hava almaya çalışarak yaşadıkları şoku atlatmaya çalıştı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırganın gözaltına alındığı öğrenildi.

Elif Yeşil
