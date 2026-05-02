Amedspor'u şampiyon yapan Diagne'den Süper Lig'e gözdağı

Amedspor, Erzurumspor FK’nin ardından Trendyol 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen ikinci takım olarak tarih yazdı. Diyarbakır temsilcisi, bu başarıyla birlikte kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek.

DİAGNE GOL KRALI OLDU

Sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Mbaye Diagne, attığı 29 golle 1. Lig’de gol krallığına ulaştı. Tecrübeli golcü, performansıyla takımının Süper Lig yolculuğunda başrol oynadı.

“SÜPER LİG’E GELİYORUM” MESAJI

Başarılı futbolcu, sezon başında verdiği sözleri bir bir yerine getirdi. 25 gol hedefini aşan, gol kralı olan ve takımını Süper Lig’e taşıyan Diagne, “Bekle beni Süper Lig! 30 gol rekorunu kırmaya geliyorum” sözleriyle yeni hedefini ortaya koydu.

VERİLEN SÖZLER TUTULDU

Mbaye Diagne, Diyarbakır şehrine verdiği tüm sözleri yerine getirerek hem bireysel hem takım başarısına imza attı.