Amedspor'u şampiyon yapan Diagne'den Süper Lig'e gözdağı

Amedspor'u şampiyon yapan Diagne'den Süper Lig'e gözdağı
Amedspor Süper Lig’e yükselirken, 29 golle kral olan Mbaye Diagne verdiği tüm sözleri tutarak başarının simgesi oldu. Maç sonrası kısa bir açıklama yapan Diagne, "Bekle beni Süper Lig! 30 gol rekorunu kırmaya geliyorum" sözleriyle yeni hedefini ortaya koydu.

Amedspor, Erzurumspor FK’nin ardından Trendyol 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen ikinci takım olarak tarih yazdı. Diyarbakır temsilcisi, bu başarıyla birlikte kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek.

DİAGNE GOL KRALI OLDU

Sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Mbaye Diagne, attığı 29 golle 1. Lig’de gol krallığına ulaştı. Tecrübeli golcü, performansıyla takımının Süper Lig yolculuğunda başrol oynadı.

“SÜPER LİG’E GELİYORUM” MESAJI

Başarılı futbolcu, sezon başında verdiği sözleri bir bir yerine getirdi. 25 gol hedefini aşan, gol kralı olan ve takımını Süper Lig’e taşıyan Diagne, “Bekle beni Süper Lig! 30 gol rekorunu kırmaya geliyorum” sözleriyle yeni hedefini ortaya koydu.

VERİLEN SÖZLER TUTULDU

Mbaye Diagne, Diyarbakır şehrine verdiği tüm sözleri yerine getirerek hem bireysel hem takım başarısına imza attı.

Alper Kızıltepe
Amedspor tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi

Amedspor Süper Lig'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amedspor'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amedspor'a tebrik paylaşımı

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü İstanbul'un göbeğinden: 4 gündür su yok, bidonlarla kuyruğa girdiler

Görüntü İstanbul'un göbeğinden: Günlerdir mağduruz

Sözde fenomenden skandal çıkış: Çıplak ayağımı da atabilirim

Ayağıyla prim kasan sözde fenomenden skandal savunma

Azerbaycan, Avrupa Birliği'ne nota verdi

Aliyev'i küplere bindiren karar! Avrupa Birliği'ne nota verdi

Kan donduran anlar kamerada! Kasayı boşaltan hırsıza hayatının şokunu yaşattı

Palayla hırsızı adeta biçti

Görüntü İstanbul'un göbeğinden: 4 gündür su yok, bidonlarla kuyruğa girdiler

Görüntü İstanbul'un göbeğinden: Günlerdir mağduruz

'Yakışıklı Güvenlik'ten Arif Kocabıyık'a tepki: Ahım tuttu

"Arif'i benim ahım tuttu"
Her iki bacağını da kaybeden eski Formula 1 sürücüsü Zanardi'den acı haber

Her iki bacağını da kaybeden Formula 1'in eski efsanesinden acı haber