Şampiyonluk kutlaması değil! Maç biter bitmez yüzlerce taraftar sahaya girdi

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Championship’te play-off’a kalmayı başarırken maç sonu yaşananlar güne damga vurdu. Yüzlerce Hull City taraftarı, Championship'te play-off'a yükselmeleri sonrası sahaya girdi.

MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞLE GELEN ZAFER

Hull City, sahasında konuk ettiği Norwich City karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmadı. 28. dakikada McBurnie’nin penaltı golüyle eşitliği sağlayan ev sahibi ekip, 67. dakikada yine McBurnie’nin golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

PLAY-OFF BİLETİ SON ANDA GELDİ

Wrexham’ın Middlesbrough ile 2-2 berabere kalmasının ardından Hull City, aldığı galibiyetle play-off turuna kalmayı başardı. Bu sonuçla birlikte İngiliz ekibi Premier Lig yolunda önemli bir avantaj elde etti.

TARAFTARLAR SAHAYA İNDİ

Tarihi başarının ardından büyük sevinç yaşayan Hull City taraftarları, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya girerek futbolcularla birlikte kutlama yaptı. Tribünlerde başlayan coşku kısa sürede sahaya taşarken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

HEDEF PREMİER LİG

Hull City, play-off turunu geçmesi halinde Premier Lig’e yükselerek Acun Ilıcalı’nın en büyük hedeflerinden birini gerçekleştirme fırsatı yakalayacak.

