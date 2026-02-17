Hesabına gelen 426 bin liranın sahibi bulundu ama hayatı kabusa döndü

Bilmediği bir kuyumcudan hesabına 426 bin lira gelen İsmail Hakkı Pamukoğlu, parayı sahibine ulaştırdığını açıkladı.

Ankara'da medikal, kimya ve polimer sektörlerinde faaliyet gösteren bir şirketin sahibi İsmail Hakkı Pamukoğlu; İstanbul'da bulunan bir kuyumcunun hesabına 426 bin lira aktarıldığını gördü. Pamukoğlu, transferi görür görmez göndericiyi internet üzerinden araştırarak aradığını belirtti. Ancak kuyumcu tarafından kendisine öyle bir transfer gerçekleştirmediği söylendi. Bunun üzerine Pamukoğlu, bankasını arayarak durumu anlattığını ancak bankanın da kendisine yardımcı olamadığını ifade etti. Pamukoğlu, ancak günler sonra paranın sahibini bulduğunu ve parayı eksiksiz şekilde ulaştırdığını açıkladı.

"HABERDEN SONRA BANA ULAŞTILAR"

Hesabına gelen para sebebiyle birçok kişi tarafından taciz ve tehditlere maruz kaldığını belirten Pamukoğlu, "Paranın sahibi olmadığı halde arayıp mobbing uygulayan, ailemi tehdit eden, ‘para aslında benimdi, bu temiz para değil, geri bana gönder' diyen bir sürü insanla muhatap olmak zorunda kaldık. Aslında yaptığım iş bir vatandaşlık görevi olarak paranın sahibini arayıp geri göndermekti. Yapılan haberden sonra bana ulaştılar. Olayı çözdük. Fakat ondan sonraki yaşadığım süreç beni çok yordu, yıprattı. İhtiyaç sahibi olan insanlar da ulaştı. Yaklaşık 500 tane mail, bir o kadar SMS, WhatsApp mesajları ve çağrılar aldım. Artık saymayı bıraktık, iş yapamaz hale geldik" diye konuştu.

"PARAYI SAHİBİNE İADE ETTİĞİM HALDE YARDIM TALEP EDİYORLAR"

Hesabına gelen parayı sahibine ulaştırdığını belirten ve artık rahatsız edilmek istemediğini ifade eden Pamukoğlu, "İnsanlar, parayı sahibine iade ettiğimi söylediğim halde yardım talep ediyorlar. Mağdur olduklarını, ihtiyaç sahibi olduklarını dile getiriyorlar ve benden hala para istiyorlar. Hafta sonu ailemize ve yakınlarımıza mesaj göndererek ‘saat 12'ye kadar parayı göndermezseniz başınıza ciddi işler açacağız' gibi mesajlar da aldık. Bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunduk" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı