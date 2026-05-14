Haberler

Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi

Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi Haber Videosunu İzle
Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği’nin yenilenmesinin zamanının geldiğini söyledi. Mevcut sistemin 30 yıl önce hazırlandığını belirten Prevot, “2026’daki iş yapma şeklimizi eski bir çerçeveyle sürdüremeyiz” dedi. Hizmetler ve tarım sektörlerinin de kapsama alınması gerektiğini vurgulayan Prevot, Türkiye ile ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesini savunduklarını ifade etti.

  • Belçika Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği'nin yenilenmesi gerektiğini söyledi.
  • Prevot, mevcut Gümrük Birliği'nin yalnızca sanayi mallarını kapsadığını, hizmetler ve tarımın dışında kaldığını belirtti.
  • Belçika ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2025'te yaklaşık 12 milyar avro olduğu ve iki katına çıkarılmasının hedeflendiği açıklandı.

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği’nin artık güncellenmesi gerektiğini belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Prevot, “Gümrük Birliği’nin yenilenmesinin zamanı geldi” dedi.

“30 YIL ÖNCEKİ ÇERÇEVEYLE DEVAM EDEMEYİZ”

Ankara’da düzenlenen Belçika-Türkiye Ekonomi Forumu’nda konuşan Prevot, mevcut sistemin günümüz ticaret koşullarına cevap vermediğini söyledi.

Prevot, “2026’daki iş yapma şeklimizi, 30 yıl önce hazırlanmış olan bir çerçeveyle yürütmemiz mümkün değil. Dünya çok değişti. Tüm bu dönem içerisinde dünya belki 12 defa değişti. Bu yüzden biz kesinlikle Gümrük Birliği’nin yenilenmesini savunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“MEVCUT ANLAŞMA YETERSİZ KALIYOR”

Gümrük Birliği’nin yalnızca sanayi mallarını kapsadığını belirten Prevot, hizmetler ve tarım sektörlerinin anlaşma dışında kaldığını söyledi.

Anlaşmanın güncellenmesinin hem Türkiye hem de Avrupa Birliği için kazanım sağlayacağını vurgulayan Prevot, yeni dönemde daha kapsayıcı ekonomik iş birliklerinin hedeflendiğini dile getirdi.

“BELÇİKA TÜRKİYE’Yİ STRATEJİK ORTAK GÖRÜYOR”

Türkiye’ye geniş katılımlı ekonomik heyetle geldiklerini söyleyen Prevot, bunun Belçika’nın Türkiye’ye verdiği önemin göstergesi olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin sadece İstanbul’dan ibaret olmadığını belirten Prevot, Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu bölgeleriyle de güçlü ekonomik ilişkiler kurmak istediklerini söyledi.

HEDEF TİCARET HACMİNİ İKİ KATINA ÇIKARMAK

Belçika ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2025 yılında yaklaşık 12 milyar avro olduğunu açıklayan Prevot, bu rakamın iki katına çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti. Ayrıca 1986 yılında imzalanan Belçika-Lüksemburg-Türkiye yatırım anlaşmasının da güncellenmesi gerektiğini belirtti. 

Kaynak: AA
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti

Trump'ın ağzı kulaklarında! Çin'in attığı imzaya inanmakta zorlandı
Arınç'tan kendisine 'Siyaset fosili, FETÖ kuryesi' diyen Semih Yalçın'a sert yanıt

Arınç'tan kendisine "FETÖ kuryesi" diyen MHP'li Yalçın'a sert yanıt
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama

Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu

Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMengele:

Biz avrupadan 30 euroluk ürün ancak alabiliyorduk simdi ocda 0 oldu

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıayse Yiğit:

Hadi ya gümrüksüz iyi alistiniz

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakam dudak uçuklatan cinsten! MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar

MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar
Meyhane açılışını duayla yaptılar! Bir de emekli imam çağırdılar

Bu görüntüler meyhane açılışından! Bir de imam çağırdılar
Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu: Kadın, kocasının yanında...

Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu
Sahnede Türk Bayrağı krizi! DEM Partili belediye konseri iptal etti

Sahnede Türk Bayrağı krizi! DEM Partili belediye konseri iptal etti
Otobüste gergin anlar! Şoföre 'Kes sesini, beklemek zorundasın' diye bağırdı

Otobüste tepki çeken görüntü
Trump ve Şi'nin el sıkışması sonrası İran'dan 'Hürmüz' açıklaması

El sıkışmaları sonrası İran'dan beklenen açıklama geldi

Kastamonu bu olayla çalkalanıyor! Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı

Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı
Aziz İhsan Aktaş davasında 4 sanığa tahliye

Aziz İhsan Aktaş davasında karar! Tahliyeler var