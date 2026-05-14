Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği’nin artık güncellenmesi gerektiğini belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Prevot, “Gümrük Birliği’nin yenilenmesinin zamanı geldi” dedi.

“30 YIL ÖNCEKİ ÇERÇEVEYLE DEVAM EDEMEYİZ”

Ankara’da düzenlenen Belçika-Türkiye Ekonomi Forumu’nda konuşan Prevot, mevcut sistemin günümüz ticaret koşullarına cevap vermediğini söyledi.

Prevot, “2026’daki iş yapma şeklimizi, 30 yıl önce hazırlanmış olan bir çerçeveyle yürütmemiz mümkün değil. Dünya çok değişti. Tüm bu dönem içerisinde dünya belki 12 defa değişti. Bu yüzden biz kesinlikle Gümrük Birliği’nin yenilenmesini savunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“MEVCUT ANLAŞMA YETERSİZ KALIYOR”

Gümrük Birliği’nin yalnızca sanayi mallarını kapsadığını belirten Prevot, hizmetler ve tarım sektörlerinin anlaşma dışında kaldığını söyledi.

Anlaşmanın güncellenmesinin hem Türkiye hem de Avrupa Birliği için kazanım sağlayacağını vurgulayan Prevot, yeni dönemde daha kapsayıcı ekonomik iş birliklerinin hedeflendiğini dile getirdi.

“BELÇİKA TÜRKİYE’Yİ STRATEJİK ORTAK GÖRÜYOR”

Türkiye’ye geniş katılımlı ekonomik heyetle geldiklerini söyleyen Prevot, bunun Belçika’nın Türkiye’ye verdiği önemin göstergesi olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin sadece İstanbul’dan ibaret olmadığını belirten Prevot, Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu bölgeleriyle de güçlü ekonomik ilişkiler kurmak istediklerini söyledi.

HEDEF TİCARET HACMİNİ İKİ KATINA ÇIKARMAK

Belçika ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2025 yılında yaklaşık 12 milyar avro olduğunu açıklayan Prevot, bu rakamın iki katına çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti. Ayrıca 1986 yılında imzalanan Belçika-Lüksemburg-Türkiye yatırım anlaşmasının da güncellenmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA