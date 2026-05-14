Haberler

Kurban mesaisinde 'rekor' heyecanı: 140 kilogramlık dev keçi

Kurban mesaisinde 'rekor' heyecanı: 140 kilogramlık dev keçi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'da Kurban Bayramı öncesi sürüler çiftliğe inerken, yetiştirici 140 kilogramlık dev keçiyi, heybetiyle sezonun en dikkat çeken hayvanı oldu.

Kurban Bayramı yaklaşırken Elazığ'daki çiftliklerde bayram mesaisi hız kazandı.

TAM 140 KİLO

Yaylalardan inen hayvanların işaretleme ve satış süreci başlarken, cüssesiyle görenleri şaşırtan bir keçi kurbanlıklar arasında öne çıktı. Yetiştirici Yiğithan Çopur, kurbanlıkların gelişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, pazarın rekor adayını kendi fiziksel ölçüleriyle tanıttı.

Sağlıklı yapısı ve devasa görünümüyle şimdiden yoğun ilgi gören 140 kilogramlık keçi, işaretleme işlemlerinin ardından alıcısını beklemeye başladı. Öte yandan, çiftlikteki hareketliliğin bayrama kadar artarak devam etmesi bekleniyor.

“ SEZONUN İLK REKORU DİYEBİLİRİZ"

Hayvanın heybetini anlatan Çopur, "Çobanlık hayvanlarımız çiftliğimize indi, kurbanlık satış ve işaretlemelerimize başladık. Rekor kiloya ulaşan bir hayvanımız. Ben 1.90 boyunda ve 120 kiloyum. Hayvanı yanımda tuttuğumda, cüssesinin benim ölçülerimi dahi geride bıraktığı net bir şekilde görülüyor. Sezonun ilk rekoru diyebiliriz" dedi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti

Trump'ın ağzı kulaklarında! Çin'in attığı imzaya inanmakta zorlandı
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler

Kardeş ülke savaşa hazırlanıyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Keçi eti yaramaz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu, Filistinli esirlere tecavüz iddiasını yazan New York Times'a dava açıyor

ABD'li gazete dünyaya rezil etti! Çılgına dönüp talimat verdi
Sokaklara akın ettiler! Festivalde sınırları aşan görüntü

Festivalde sınırları aşan görüntü
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş

Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum

Arınç'tan kendisine 'Siyaset fosili, FETÖ kuryesi' diyen Semih Yalçın'a sert yanıt

Arınç'tan kendisine "FETÖ kuryesi" diyen MHP'li Yalçın'a sert yanıt
II. Abdülhamid’in torunu da yüksek kira mağduru oldu: Kapatıyoruz

II. Abdülhamid’in torunu battı

Ünlü şarkıcı oryantal dersleri almaya başladı: Aç kalmam gibi

Oryantal dersleri almaya başlayan ünlü şarkıcı görüntü paylaştı