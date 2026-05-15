İnegöl'de 28 Ortaokul Öğrencisi Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde marketten aldıkları 'indirimli' çiğ köfteyi yiyen aynı sınıftaki 28 ortaokul öğrencisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında kırsal Cerrah Mahallesi Ortaokulu'nda meydana geldi. 5/D sınıfı öğrencileri, bir markette uygulanan indirimden aldıkları çiğ köfteyi yedi. Kısa süre sonra 28 öğrencide de mide bulantısı ve kusma şikayeti görülünce okul idaresinin ihbarıyla sağlık ekipleri okula sevk edildi. Öğrenciler, ambulanslar ve özel araçlarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İlk müdahaleleri yapılan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin de hastaneye giderek öğrencileri ziyaret etti. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince çiğ köftenin satına alındığı markette inceleme yapılırken, ürünlerden alınan numuneler laboratuvara gönderildi.

