Tamamı yayınlandı! İşte Sinan Akçıl'ın yaptığı A Milli Takım marşı

A Milli Takım’ın Dünya Kupası’na katılmasının ardından hazırlanan özel marş yayınlandı. Sinan Akçıl imzası taşıyan “Türkler Geliyor” kısa sürede büyük ilgi gördü.

RESMEN YAYINLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu’nun desteğiyle hazırlanan “Türkler Geliyor” isimli taraftar marşı dinleyiciyle buluştu. A Milli Takım için özel hazırlanan şarkının sözleri ve ritmi dikkat çekti.

SİNAN AKÇIL İMZASI TAŞIYOR

Milli takım marşı, sanatçı Sinan Akçıl tarafından hazırlandı. Ünlü şarkıcı da yaptığı paylaşımla heyecanını dile getirdi.

MİLLİ TAKIMDAN DESTEK PAYLAŞIMI

A Milli Takım’ın resmi hesabından da marş için paylaşım yapıldı. Paylaşımda şarkının sloganı olan “Türkler geliyor!” ifadeleri kullanıldı.

KISA SÜREDE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Yeni marş yayınlanmasının ardından kısa sürede binlerce kez dinlendi. Dünya Kupası heyecanı futbolseverler arasında şimdiden yükselmeye başladı.