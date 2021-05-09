Ankara Haberleri
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Ankara Haberleri

Ankara haber, Ankara son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Meteoroloji'den 5 il için zirai don uyarısı: Pazartesi ve salı günleri sıcaklık sıfırına altına düşecekAnkara - Bugün

Meteoroloji'den 5 il için zirai don uyarısı: Pazartesi ve salı günleri sıcaklık sıfırına altına düşecek

Otoyol kenarında kadına şiddet! Yanındaki kız çocuğuna aldırmadan acımasızca darbettiAnkara - Bugün

Otoyol kenarında kadına şiddet! Yanındaki kız çocuğuna aldırmadan acımasızca darbetti

Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değilAnkara - Dün

Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil

Tartışma yaratan hidroksiklorokin ilacı, artık koronavirüs tedavisinde kullanılmayacakAnkara - Dün

Tartışma yaratan hidroksiklorokin ilacı, artık koronavirüs tedavisinde kullanılmayacak

Ankara: Son dakika haberi... ANKARA MSB: Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiAnkara - Bugün

Son dakika haberi... ANKARA MSB: Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara: MSB: '8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi'Ankara - Bugün

MSB: "8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi"

Ankara - Bugün
Son dakika haberi: Düzce Valisi Cevdet Atay'dan şehit annelerine "Anneler Günü" ziyareti
Atay, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3.
Ankara: KÖPEĞE KAŞIKLA YEMEK YEDİRDİ, TARTIŞMA KONUSU OLDUAnkara - Bugün

KÖPEĞE KAŞIKLA YEMEK YEDİRDİ, TARTIŞMA KONUSU OLDU

Ankara - Bugün
Samimi ve sevecen tiplemeleriyle beğenilen Necdet Tosun, vefatının 46. yılında anılıyor
Ölümü, Yeşilçam'ı yasa boğdu Sanatçının vefatının ardından gazetelerde görüşlerine yer verilen usta oyuncu Sadri Alışık, Tosun ile tanışma hikayesini şu sözlerle aktarmıştı: "Tanışmamız aşağı yukarı 1960 yılına rastlar. O gün film setine gelmiş soyunma odama doğru yürüyordum ki birden bir şarkı duydum. Ses ilerideki paravanın arkasından geliyordu. Türk müziğini çok sevdiğim için durdum ve dinledim. Şarkı bittikten sonra merak edip paravanın arkasına baktım ve Necdet Tosun ile göz göze geldim. İkimiz de birbirimizi gıyaben tanıdığımız için 'Merhaba' dedik ve el sıkıştık. Aradan yıllar geçti ve biz bu şarkının tanışma şarkımız olduğunu hiç unutmadık. Geçen yıl Ankara'da çalışıyordum.
Ankara: Özlü ve Keşir çalışmaları yerinde incelediAnkara - Bugün

Özlü ve Keşir çalışmaları yerinde inceledi

Ankara: ANKARA Uzmandan 'yanıltıcı negatiflik' uyarısıAnkara - Bugün

ANKARA Uzmandan 'yanıltıcı negatiflik' uyarısı

Ankara: BUSKİ'de tam kapanma seferberliğiAnkara - Bugün

BUSKİ'de tam kapanma seferberliği

Ankara - Bugün
Mardin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren 5 Operasyonları kapsamında, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Ankara - Bugün
Son dakika haberi... Eren 5 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince devam...
Gelen son dakika haberine göre Eren 5 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince devam eden operasyonda; etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi.
ANKARA Uzmandan 'yanıltıcı negatiflik' uyarısı
Ankara: Son dakika! Eyüp Bülent Miran: 'Kudüs davası yalnız değildir'Ankara - Bugün

Son dakika! Eyüp Bülent Miran: "Kudüs davası yalnız değildir"

Ankara - Bugün
SPOR Emre Belözoğlu: Tüm camiayı ayağa kaldıracak, yeni hayallere ulaştıracak sinerjiyi oluşturduk
Emre Belözoğlu: Tüm camiayı ayağa kaldıracak, yeni hayallere ulaştıracak sinerjiyi oluşturdukErcan ATA-ANKARA, (DHA) - Fenerbahçe Futbol A Takımı Direktörü Emre Belözoğlu, 2 - 1 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugünün bizim camiamız adına önemli bir gün...
Ankara: SPOR Hikmet Karaman: Çok üzgünüzAnkara - Bugün

SPOR Hikmet Karaman: Çok üzgünüz

Ankara - Bugün
Elektrik-elektronik sektörü 4 ayda 4,5 milyar dolarlık ihracat yaptı
İstanbul'dan ocak-nisan döneminde 2 milyar 320 milyon dolarlık elektrik-elektronik ürünü ihracatı gerçekleştirildi. Bu ili 829,3 milyon dolarla Manisa, 244,8 milyon dolarla Kocaeli, 232,7 milyon dolarla Denizli ve 193,4 milyon dolarla Ankara takip etti.
Ankara: Fedakar anne ömrünü engelli kızına adadıAnkara - Bugün

Fedakar anne ömrünü engelli kızına adadı

Ankara: Kahramankazan'da Nergiz Oğuz'dan Anneler Günü ziyaretleriAnkara - Bugün

Kahramankazan'da Nergiz Oğuz'dan Anneler Günü ziyaretleri

Ankara: Hayatını oğluna adayan anne, kurduğu dernek ile otizmlilere destek oluyorAnkara - Bugün

Hayatını oğluna adayan anne, kurduğu dernek ile otizmlilere destek oluyor

Ankara: TESK Genel Başkanı Palandöken, esnaf ve sanatkarların iş yerlerinin bayramdan önce açılmasını istedi AçıklamasıAnkara - Bugün

TESK Genel Başkanı Palandöken, esnaf ve sanatkarların iş yerlerinin bayramdan önce açılmasını istedi Açıklaması

Ankara: Ankara Kent Konseyi pandemi anket sonuçlarını açıkladıAnkara - Bugün

Ankara Kent Konseyi pandemi anket sonuçlarını açıkladı

Ankara: Mamak'ta süs havuzlarına bahar temizliğiAnkara - Bugün

Mamak'ta süs havuzlarına bahar temizliği

Ankara - Bugün
1'inci Su Şurası hazırlıkları tamamlandı
TARIM ve Orman Bakanlığı'nca, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek 1'inci Su Şurası için hazırlıkların tamamlandığı, oluşturulan 11 çalışma grubunda 834 kişinin görev alacağı açıklandı.
Ankara: İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen baba çocuğunu görmek için geldiği Samsun'dan eli boş döndüAnkara - Bugün

İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen baba çocuğunu görmek için geldiği Samsun'dan eli boş döndü

Ankara: Son dakika haber... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Anneler Günü'nde anlamlı klipAnkara - Bugün

Son dakika haber... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Anneler Günü'nde anlamlı klip

Ankara: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha'dan Türkiye'ye güvenli turizm övgüsüAnkara - Bugün

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha'dan Türkiye'ye güvenli turizm övgüsü

Ankara: Çocuğun gözleri önünde kadına sözlü saldırıda bulundu, tepki görünce tır sürücüsünün üstüne yürüdü...O anlar kameradaAnkara - Bugün

Çocuğun gözleri önünde kadına sözlü saldırıda bulundu, tepki görünce tır sürücüsünün üstüne yürüdü...O anlar kamerada

Ankara - Bugün
Yurtta hava durumu
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı bulutlu 19 İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 21 İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27 Adana: Az bulutlu ve açık 32 Antalya: Az bulutlu ve açık 29 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Ankara: Son dakika haberi | Bakan Muş, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladıAnkara - Bugün

Son dakika haberi | Bakan Muş, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı

Ankara - Bugün
Haftanın tarihine bakış
1978- Ankara'nın Dışkapı semtindeki YIBA Çarşısı, tüp patlaması nedeniyle yandı, 49 kişi öldü.
Ankara: ANKARA Hayatını 2 engelli çocuğuna adadıAnkara - Bugün

ANKARA Hayatını 2 engelli çocuğuna adadı

Ankara: Sarıkaya mağarası bilgilendirme toplantısı yapıldıAnkara - Bugün

Sarıkaya mağarası bilgilendirme toplantısı yapıldı

Ankara: ANKARA Bilim Kurulu üyesi Tezer: Toplumsal bağışıklık için çocuklar da aşılanmalıAnkara - Bugün

ANKARA Bilim Kurulu üyesi Tezer: Toplumsal bağışıklık için çocuklar da aşılanmalı

Ankara - Bugün
GÜNDEM / 9 Mayıs 2021
(Kudüs) (Fotoğraflı - Görüntülü) GÜNCEL 1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü) SPOR 1- TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun 34'üncü ve son hafta mücadelesi Altay-Royal Hastanesi Bandırmaspor, Menemenspor-Adana Demirspor, Aydeniz Et Balıkesirspor-Altınordu, Bursaspor-Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor-İstanbulspor, Adanaspor-Yılport Samsunspor ve Tuzlaspor-GZT Giresunspor maçlarıyla tamamlanacak.
Ankara: Bursa'da 4 ayda 21 kişi hayatını kaybettiAnkara - Bugün

Bursa'da 4 ayda 21 kişi hayatını kaybetti

Ankara - Bugün
Kara yollarında durum
Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5.
Ankara: 'En fazla iki ay yaşar, çok umutlu olmayın' demişlerdi... 'Nasıl bakacağımı kimsenin bilmediği kızım, şimdi 30 yaşında'Ankara - Bugün

'En fazla iki ay yaşar, çok umutlu olmayın' demişlerdi... 'Nasıl bakacağımı kimsenin bilmediği kızım, şimdi 30 yaşında'

Ankara: Ankara'da fırtına yıkıma neden olduAnkara - Bugün

Ankara'da fırtına yıkıma neden oldu

Ankara: Ali Koç: 'Biz buraya kadar tertemiz geldik ve sonuna kadar da tertemiz gidecek'Ankara - Bugün

Ali Koç: "Biz buraya kadar tertemiz geldik ve sonuna kadar da tertemiz gidecek"

Ankara - Bugün
Son dakika haber | KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, YTB'nin 'Gönül Köprüsü' projesi ile vatandaşlarla buluştu
Edinilen son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) 'Gönül Projesi' ile Girne bölgesindeki Ağırdağ köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Ankara - Bugün
Ali Koç: Buraya kadar tertemiz geldik, sonuna kadar da tertemiz gidecek
"Mutlu sona ulaşmak istiyoruz" "Her takım sahaya çıktığı zaman kora kor mücadele etmeli" "Emre Belözoğlu'ndan son derece memnunuz" "Herhalde Türk futbol tarihinde konuştuktan 30 dakika içinde PFDK'ya sevk edilen ilk kişidir" "Federasyondaki arkadaşlar ülkedeki isimlere baksalar ülkeden en yoğun kullanılan isimlerden bir tanesinin Ali Koç olduğunu görürler" ERCAN ATA / ANKARA, - Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.
Ankara: Hikmet Karaman: 'Fevkalade üzgünüz'Ankara - Bugün

Hikmet Karaman: "Fevkalade üzgünüz"

Ankara: Muayenesiz araçla kısıtlamayı delen sürücüden polise: 'Şov yapmayın'Ankara - Bugün

Muayenesiz araçla kısıtlamayı delen sürücüden polise: "Şov yapmayın"

Ankara: Emre Belözoğlu: 'Şampiyonluk yolunda bu tarz goller hiçbir zaman tesadüfi olmuyor'Ankara - Bugün

Emre Belözoğlu: "Şampiyonluk yolunda bu tarz goller hiçbir zaman tesadüfi olmuyor"

Ankara - Dün
GÜNDEM ÖZETİ / 9 Mayıs 2021
SPOR 1- TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun 34'üncü ve son hafta mücadelesi Altay-Royal Hastanesi Bandırmaspor, Menemenspor-Adana Demirspor, Aydeniz Et Balıkesirspor-Altınordu, Bursaspor-Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor-İstanbulspor, Adanaspor-Yılport Samsunspor ve Tuzlaspor-GZT Giresunspor maçlarıyla tamamlanacak.
Ankara: Kocatepe Camisi'nde Kadir gecesi programı düzenlendiAnkara - Dün

Kocatepe Camisi'nde Kadir gecesi programı düzenlendi

Ankara: MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ardından - Emre BelözoğluAnkara - Dün

MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçının ardından - Emre Belözoğlu

Ankara: Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden 'En iyi narkotik polisi; Anne' paylaşımıAnkara - Dün

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden "En iyi narkotik polisi; Anne" paylaşımı

Ankara: Aksaray genelinde uygulamalar aralıksız sürüyorAnkara - Dün

Aksaray genelinde uygulamalar aralıksız sürüyor

Ankara: Dalgıç polisler ağlara takılan kuşları kurtardıAnkara - Dün

Dalgıç polisler ağlara takılan kuşları kurtardı

Ankara Hava Durumu
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
17°
En Yüksek
17°
En Düşük
Ankara haftalık hava durumuAnkara haftalık hava durumu
Ankara Namaz Vakitleri
İmsak03:52
Öğle12:50
İkindi16:42
Akşam19:58
Yatsı21:31
Ankara Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleri
Türkiye’nin başkenti olan Ankara, İç Anadolu Bölgesi’nde yer alıyor. İstanbul’dan sonra ikinci en kalabalık şehirdir. Yüz ölçümü 25.632 kilometre karedir ve Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Şereflikoçhisar, Sincan ve Yenimahalle olarak 25 tane ilçesi vardır. Tarihi Eski Taş Çağı’na kadar uzanıyor. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Ankara haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Ankara son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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Şu an buradasınız: Ankara Haber, Ankara Son Dakika Haberleri - Haberler - Ankara haber sayfamızda Ankara haberleri okuyabilir, Ankara son dakika haberleri ve güncel Ankara gelişmelerini görebilirsiniz. Son dakika haberi... ANKARA MSB: Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etk
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