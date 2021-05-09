Ankara Haberleri

Meteoroloji'den 5 il için zirai don uyarısı: Pazartesi ve salı günleri sıcaklık sıfırına altına düşecek
Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil
Son dakika haberi... ANKARA MSB: Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: "8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi"
TESK Genel Başkanı Palandöken, esnaf ve sanatkarların iş yerlerinin bayramdan önce açılmasını istedi Açıklaması
İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen baba çocuğunu görmek için geldiği Samsun'dan eli boş döndü
Son dakika haber... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Anneler Günü'nde anlamlı klip
Çocuğun gözleri önünde kadına sözlü saldırıda bulundu, tepki görünce tır sürücüsünün üstüne yürüdü...O anlar kamerada
'En fazla iki ay yaşar, çok umutlu olmayın' demişlerdi... 'Nasıl bakacağımı kimsenin bilmediği kızım, şimdi 30 yaşında'
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