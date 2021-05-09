Türkiye’nin başkenti olan Ankara, İç Anadolu Bölgesi’nde yer alıyor. İstanbul’dan sonra ikinci en kalabalık şehirdir. Yüz ölçümü 25.632 kilometre karedir ve Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Şereflikoçhisar, Sincan ve Yenimahalle olarak 25 tane ilçesi vardır. Tarihi Eski Taş Çağı’na kadar uzanıyor. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Ankara haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Ankara son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.