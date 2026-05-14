Otobüste gergin anlar! Şoföre 'Kes sesini, beklemek zorundasın' diye bağırdı

İstanbul’da bir kadın yolcu ile otobüs şoförü arasında durakta bekleme nedeniyle tartışma çıktı. Kadın yolcunun şoföre “Kes sesini, beklemek zorundasın” diyerek bağırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DURAKTA BEKLEME TARTIŞMASI ÇIKTI

İddiaya göre kadın yolcu, otobüs şoförünün kendisini durakta beklemeden hareket ettiğini öne sürerek sürücüye tepki gösterdi. Otobüse bindikten sonra şoförle tartışmaya başlayan kadın yolcu, yüksek sesle bağırarak tepki gösterdi.

“BEKLEMEK ZORUNDASIN”

Görüntülerde kadın yolcunun şoföre, “Kes sesini, beklemek zorundasın” dediği duyulurken, otobüs içinde kısa süreli gerginlik yaşandığı görüldü. Diğer yolcuların da tartışmayı izlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Kısa sürede yayılan görüntülerde taraflar arasındaki sözlü tartışmanın bir süre daha devam ettiği görüldü. Olayın ardından taraflarla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com