Haberler

Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü Haber Videosunu İzle
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik operasyonda 60 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, şu ana kadar 23 kişi gözaltına alındı. Operasyonda özel kalem müdürünün lüks evinin bahçesinde toprağa gömülü bir oda ile 9 gümrük kaçağı coin madenciliği cihazı bulundu.

  • Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 60 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı.
  • Özel kalem müdürünün evinin bahçesinde toprağa gömülü bir oda bulundu.
  • Aramalarda 9 adet gümrük kaçağı coin madenciliği cihazı ele geçirildi.

Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 60 şüpheliden 23’ü yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan özel kalem müdürünün lüks evi ile bahçede toprağa gömülü halde bulunan oda dikkat çekti. Adreste ayrıca 9 gümrük kaçağı coin madenciliği cihazı ele geçirildi.

60 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmanın ihbar ve şikayetler üzerine başlatıldığı belirtildi.

Soruşturmanın;

  • “Zincirleme suretiyle nitelikli zimmet”
  • “Evrakta sahtecilik”
  • “213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na muhalefet”
  • “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”
  • “Görevi kötüye kullanma” suçlamaları kapsamında sürdürüldüğü aktarıldı.

MASAK VE SAYIŞTAY RAPORLARI DOSYAYA GİRDİ

Başsavcılık açıklamasında soruşturma dosyasında;

  • MASAK raporları,
  • Vergi Denetim Kurulu raporları,
  • Vergi suçu raporları,
  • Sayıştay emekli denetçilerinin bilirkişi raporları,
  • İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği raporları,
  • Polis kriminal inceleme raporları,
  • HTS ve baz analiz kayıtları,
  • Banka hareketleri,
  • Kripto varlık hesapları,
  • Belediye evrakları ve muhasebe kayıtlarının yer aldığı belirtildi.

“SAHTE BELGELERLE HAKSIZ KAZANÇ SAĞLANDI” İDDİASI

Soruşturmada, Tepebaşı Belediyesi’nde gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü. Özellikle Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde doğrudan temin yöntemiyle yapılan kiralama ve organizasyon hizmet alımlarında; sahte teklif mektupları düzenlendiği, yanıltıcı usulsüz belgeler kullanıldığı, hizmet karşılığı olmayan veya fazla fatura kesildiği iddia edildi.  Bu yöntemlerle belediye görevlileri ile üçüncü şahısların birlikte hareket ederek haksız kazanç elde ettiği ve kamu zararına neden olunduğu ileri sürüldü.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

MASAK raporları doğrultusunda şüphelilere ve şirketlere ait haksız edinildiği değerlendirilen mal varlıklarına el konulduğu açıklandı. Soruşturma kapsamında 33 belediye görevlisi ile şirket yetkilileri ve diğer kişilerden oluşan toplam 60 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

14 Mayıs’ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda şu ana kadar 23 şüpheli gözaltına alındı.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ ODA VE COIN MADENCİLİĞİ CİHAZLARI BULUNDU

Operasyonda gözaltına alınan özel kalem müdürünün lüks evi de dikkat çekti. Evde yapılan aramalarda bahçeye gizlenmiş, toprağa gömülü bir oda tespit edildi. Adreste ayrıca 9 adet gümrük kaçağı coin madenciliği cihazı ele geçirildi. Soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıadler 74:

Adam Nuh'un gemisini yapmış tabii ki her şey gerekiyor biz karavanımızı yolun kenarına çeksek ceza yazarlar adam tarlanın ortasına ev yapmış

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMengele:

Ader74 gercekten haklisin orasi imar bölgesi degil köy gibi bir yer tarim arazisi oraya nasil saray yapmis tabi yapar belediye özel kalem müdürü orayi imara acmistir vatandas yapsa kepce ile gelip yerle bir ederler

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıÜlkü Başabela:

Devlet memurunun lükse kaçması hiç hayra alamet değildir, biz eskiden böyle şeyler duymazdık, herkes haline şükrederdi, bu işte bir gariplik var elbet.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbdullah Kukak:

Vay be, toprağa gömmüşler odacıkları, define arar gibi coin arıyolar maşallah. Bi de özel kalem müdürüymüş, milletin vergisiyle lüks içinde yaşamışlar, şimdi sıra sorguda bakalım neler çıkacak.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRezzan Kolcu:

Bunca yıllık hayatımda gördüm ki, erkeklerin eline para ve yetki geçince hep böyle rezillikler çıkıyor ortaya.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 yaşındaki kız çocuğuna istismarda mide bulandıran detaylar! 1 öğün yemekle kandırmışlar

13 yaşındaki kıza istismarda korkunç detaylar! 1 öğün yemekle...
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti

Yediğine yiyeceğine pişman ettiler! Havalimanında isyan ettiren hesap
Otobüste gergin anlar! Şoföre 'Kes sesini, beklemek zorundasın' diye bağırdı

Otobüste tepki çeken görüntü
Tamamı yayınlandı! İşte Sinan Akçıl'ın yaptığı A Milli Takım marşı

Tamamı yayınlandı! İşte Sinan Akçıl'ın yaptığı A Milli Takım marşı
Pırlanta kaçakçılığı operasyonunda 81 gözaltı

349 milyon liralık pırlanta kaçakçılığı operasyonu: 81 gözaltı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak

Yüzlerce kişiye mülakatsız iş kapısı! İşte şartlar ve kadrolar
Didem Soydan yıllar sonra anlattı: Şifresini unuttuğu hesabı servete dönüştü

Ünlü modelin şifresini unuttuğu hesabı yıllar sonra servete dönüştü
Kenan Yıldız'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket

Kim olduğunu görenler beğenmeden edemiyor
Acun Ilıcalı 'çaresiz kaldık' diyerek açıkladı: Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu

Acun "çaresiz kaldık" diyerek açıkladı! Bir diskalifiye daha