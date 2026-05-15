Erzincan'da otomobil dereye uçtu: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Erzincan-Sivas kara yolunda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu otomobil dereye uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Erzincan'da otomobilin dereye uçması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, saat 10.00 sıralarında Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi Heybeli mevkisinde meydana geldi.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 MFF 271 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak dereye uçtu.

1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan D.C. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan U.C. ise sağlık ekiplerince ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerinde ekiplerin çalışma başlattığı öğrenildi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
