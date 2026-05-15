Toplu istismara uğrayan 13 yaşındaki kızın üvey babası tüm suçu çocuğa attı

Bartın’ın Amasra ilçesinde 13 yaşındaki çocuğa yönelik 33 kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddialarıyla ilgili soruşturma sürerken, ilk kez konuşan üvey baba Şakir Özkanca'nın ifadeleri "pes" dedirtti. Tüm suçu çocuğa atan Özkanca, "Ne annesi ne de ben söz geçirebiliyorduk. Sürekli ‘Benim özel hayatım, siz karışamazsınız’ diyordu" dedi.

Bartın’ın Amasra ilçesinde 13 yaşındaki G.Ö.’ye yönelik cinsel istismar iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada 33 kişinin tutuklanması Türkiye’nin gündemine oturdu. Olayla ilgili konuşan ilk kez üvey baba Şakir Özkanca'nın kullandığı ifadeler "pes" dedirtti. 

33 KİŞİ TUTUKLANDI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında 9 reşit olmayanın da bulunduğu toplam 33 kişi tutuklandı. 3 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Mağdur çocuğun annesi T.Ö. de “Aile yükümlülüğünü ihlal” ve “suç delillerini gizleme” suçlamalarıyla tutuklanan isimler arasında yer aldı. Soruşturmanın 18 Nisan’da yapılan isimsiz ihbar sonrası başlatıldığı, yaklaşık 180 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

“BİR YAŞINDAYKEN BENİM YANIMA GELDİ”

İlk kez konuşan üvey baba Şakir Özkanca, şu ifadeleri kullandı:

“G.Ö. daha bir yaşındayken benim yanıma geldi. Ben büyüttüm, öz evladımdan hiçbir farkı olmadı. Yaklaşık bir iki yıl önce üvey babası olduğumu öğrendi ama buna karşı hiçbir tepki göstermedi”

“ONUNLA BAŞ EDEMEDİK”

Milliyet'te konuşan Özkanca, suçu 13 yaşındaki kıza atarak, "Son 1-1,5 yıldır davranışları değişmeye başladı. Geçen ocak ayında evden kaçtı. Jandarma bulup bize teslim etti. O olaydan sonra artık bu durumla baş edemediğimizi anladık. Sekizinci sınıfa kadar okudu" dedi.

“OKUMAK İSTEMEDİ”

Üvey baba, “Sonrasında ise kendisi okumak istemedi. Ne annesi ne de ben söz geçirebiliyorduk. Sürekli ‘Benim özel hayatım, siz karışamazsınız’ diyordu” dedi.

“EŞİM SUÇSUZ”

Yaşanan olayları yeni öğrendiklerini savunan Özkanca, eşinin tutuklanmasına da tepki gösterdi:

“Bu olayların yaşandığını biz de yeni öğrendik. Şimdi suçlu durumuna biz düştük. Eşimin neden tutuklandığını bilmiyorum. Eşim suçsuz.”

BAKANLIK DAVAYA MÜDAHİL OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mağdur çocuğun devlet korumasına alındığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında, çocuğun üstün yararı gözetilerek bakım tedbiri kararı alındığı belirtilirken, davaya müdahil olunacağı ve sanıkların en ağır cezayı alması için sürecin takip edileceği ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

