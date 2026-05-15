Erling Haaland, KSI’a karşı Kocaelispor ile maç yaptı! Sonuç olay

Manchester City’nin yıldız golcüsü Erling Haaland, FC 26 oyununda yaptığı seçimle dikkat çekti. Norveçli yıldız, Kocaelispor’u seçerek KSI’a karşı mücadele etti.

KOCAELİSPOR DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

FC 26 oynayan Erling Haaland’ın takım olarak Kocaelispor’u tercih etmesi futbolseverleri şaşırttı. Norveçli yıldızın tercihi kısa sürede dikkat çekti.

KSI’A KARŞI GALİBİYET

Haaland, popüler yayıncı ve içerik üreticisi KSI’a karşı oynadığı maçı 2-1 kazandı. Karşılaşmada yaşanan anlar büyük ilgi gördü.

FUTBOLSEVERLERDEN YOĞUN İLGİ

Kocaelispor’un dünya yıldızı bir futbolcu tarafından tercih edilmesi taraftarların da dikkatini çekti. Haaland’ın oyundaki performansı konuşuldu.