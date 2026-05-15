5 kişinin hayatını kaybettiği park yeri katliamında sanığa verilen ceza belli oldu

Gaziantep'te bir araç parkı tartışmasının ardından çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin davanın karar duruşması Gaziantep 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, maktul aile yakınları, sanıklar, sanık avukatları ve maktul avukatları hazır bulundu. Maktul aile suçluların en ağır ceza ile cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Cevdet D. Savunmasında, "Ağabeyim Cengiz'i kesinlikle görmedim, pişmanım, beraatimi ve tahliyemi talep ederim" dedi.

Sanık İbrahim D., "Kimseyi öldürme amacıyla hareket etmedim, kendimi kurtarmaya çalışıyordum" ifadelerini kullandı.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıklar İbrahim D. ve Cevdet D.'nin olayda aktif şekilde silah kullandığını belirterek ağır cezalara çarptırılmalarını talep etti. Mütalaada, İbrahim D.'nin Hüseyin Yıldız'ı yakın mesafeden ateş ederek öldürdüğü, ayrıca Leyla K. ile Cengiz Ç.'yi silahla yaraladığı ifade edildi. Savcı, sanığın "kasten öldürme" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmasını istedi. Savcı ayrıca, Cevdet D.'nin balkondan ve daha sonra yakın mesafeden ateş ederek Metin Korkmaz, Mehmet Korkmaz, Faik Korkmaz ve Adem Yıldız'ı öldürdüğünü, ayrıca kardeşi Cengiz D.'nin ölümüne de muhtemel kastla neden olduğunu belirterek sanığın birden fazla kez ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, diğer sanıklar Mesut Ç., Ayvaz Yakup D., Ayvaz D. ve Safinaz D. hakkında ise yeterli ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmesini istedi.

CEZA BELLİ OLDU

Mahkeme heyeti, sanık Cevdet D.'ye, Adem Yıldız, Metin Korkmaz, Faik Korkmaz ve Mehmet Korkmaz'ı öldürmekten 4 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı her bir suç yönünden 18'er yıl hapse indirdi. Heyet ayrıca, Cevdet D.'nin kardeşi Cengiz D.'nin ölümüne muhtemel kastla sebep olduğuna hükmederek müebbet hapis cezası verdi. Ancak önceki karar nedeniyle kazanılmış hak hükümleri uygulanarak cezanın infazının 20 yıl üzerinden yapılmasına karar verildi. Mahkeme, İbrahim D.'ye ise Hüseyin Yıldız'ı öldürmekten müebbet hapis cezasına mahkum etti. Haksız tahrik indirimi uygulanarak ceza 18 yıl hapse çevrildi.

Diğer sanıklar hakkında ise "kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verildi. Mahkeme ayrıca olayda kullanılan silahların müsaderesine ve tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gaziantep'te komşular arasında otopark yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Şahinbey ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki komşu arasında araç parkı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından iki komşu arasında silahların da kullanıldığı kavga çıktı. Av tüfeği ve tabancanın kullanıldığı silahlı kavgada 26 yaşındaki Faik Korkmaz, 36 yaşındaki Hüseyin Yıldız ve 27 yaşındaki Adem Yıldız yaşamlarını yitirirken, Cengiz Demir, Ayvaz Yakup Demir, Mehmet Korkmaz, Leyla Korkmaz ve Metin Korkmaz yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Cengiz Demir ve Mehmet Korkmaz'ın hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi. Hayatlarını kaybeden Faik Korkmaz, Hüseyin Yıldız ve Adem Yıldız'ın cenazeleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, bölgeye kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. Olay yerinde inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri, delil topladı. Silahlı kavgaya karışan Cevdet D. ve İbrahim D. olayın ardından firar etti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firar eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı