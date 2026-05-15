Başbakan Sánchez'den Yamal'a Filistin desteği

(ANKARA) - İspanya siyaseti ve spor dünyası, genç yetenek Lamine Yamal'ın Filistin ile dayanışma sergilemesinin ardından alevlenen tartışmaları konuşuyor. Tartışmalara son noktayı koyan isim ise İspanya Başbakanı Pedro Sánchez oldu.

Başbakan Sánchez, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Yamal'ın tavrını "nefret söylemi" olarak nitelendirenlere tepki gösterdi. Sánchez paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir devletin bayrağını dalgalandırmanın 'nefrete teşvik' olduğunu düşünenler, ya akıl sağlığını yitirmişlerdir ya da kendi utançları tarafından kör edilmişlerdir."

Lamine, sadece milyonlarca İspanyol'un Filistin'e duyduğu dayanışmayı dile getirdi. Onunla gurur duymak için bir neden daha."

Yamal, kulübü Barcelona'nın pazar günü rakibi Real Madrid'i yenmesinin ardından pazartesi günü düzenlenen La Liga şampiyonluğu kutlamalarında Filistin bayrağı sallayarak dayanışma mesajı vermişti. Bazı çevrelerce siyasi tarafgirlik ve "gerginliği tırmandırmakla" suçlanmıştı.

Kaynak: ANKA