Ali Babacan: Ülkeyi CHP'ye bırakmak istemiyoruz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomi yönetiminden siyasi transferlere, iktidarın değişim sürecinden yeni ittifak arayışlarına kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu. Karar TV'den Taha Akyol ve Elif Çakır’ın sorularını cevaplayan Babacan'ın CHP ile ilgili kullandığı ifadeler çok tartışılacak cinsten.

"CUMHURBAŞKANI NE DERSE O OLUR"

Babacan, CHP'ye yönelik mutlak butlan talepli davaya ilişkin soruya "Cumhurbaşkanı ne derse o olur. Mutlak butlanı ilan etmek isterse eder, Kılıçdaroğlu'nun gelmesini isterse gelir" yanıtını verdi. Babacan, "Mutlak butlan davası devam ettiği sürece ana muhalefet partisinin içi de farklı evrelerden geçecek. Kendi içlerinde de değişik hareketler oluyor. Cumhurbaşkanı bunu da izlemek isteyebilir" değerlendirmesinde bulundu.

"MİLLETİN YÜZÜNE NASIL BAKACAĞIM DİYE HİÇ DÜŞÜNMÜYORLAR"

Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçişiyle ilgili Babacan, "Eskiden siyasetçiler de bir utanma duygusu vardı. Maalesef bunların artık eserini görememeye başladık. Bunlar, 'ben milletin yüzüne nasıl bakacağım' diye hiç düşünmüyor. Bu tür transferlerde benim hep aklıma gelen; bu işin mali ve rant konuları neler?" diye konuştu.

"SİZİN BELEDİYE BAŞKANLARINIZA ROZET TAKINCA KIYAMET KOPUYOR"

CHP'nin siyasi transferler konusundaki tutumunu eleştiren Babacan, "Ana muhalafet partisi aynı masada oturduğu çok sayıda milletvekiline rozet taktı. Aynı masada oturduğunuz İYİ Parti ya da DEVA'dan milletvekillerine rozet takıyorsunuz. Başka partilerin milletvekillerine rozet takarken hiç sorun yok ama sizin bir milletvekilinize ya da belediye başkanınıza rozet takınca kıyameti koparıyorlar. Ayrıldıkları zaman en kötü insan oluyorlar. Bu da doğru değil. CHP'nin bu tutumu doğru değil" ifadelerini kullandı.

"CHP'YE BU ÜLKEYİ BIRAKMAK İSTEMİYORUZ"

Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan'ın işaret ettiği cumhurbaşkanı adayının kendisi olup olmadığının sorulması üzerine Ali Babacan, "Bizim önceliğimiz; aynı hedeflerde buluşabilmek. Aynı ilkelerimizin olduğu ittifak partilerini çoğaltmak istiyoruz. Ama bu ittifak oluşturulurken ortak aday mevzusu o zaman konuşulur. Saadet Partisi ya da başka partiler içerisinde benimle ilgili olumlu düşünceleri olanlar varsa ben bundan onur duyarım. Ama bunun öncesinde ittifak yapımızı değiştirmek. Önümüzdeki aylarda bu ittifak yapısı somutlaştırarak milletimizin karşısına çıkmak zorundayız" dedi.

Babacan, "Biz seçim için değil, ülkeyi yönetmek için bir araya geldik. Kendi iç sıkıntıları ile uğraşan ana muhalefete de bu ülkeyi bırakmak istemiyoruz" dedi.