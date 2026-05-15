Bakan Şimşek: Gündemde yeni vergi artışı bulunmuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hükümetin gündeminde yeni bir vergi artışı olmadığını açıkladı. Şimşek ayrıca yıl ortasında sürpriz zam yapılmayacağını belirtirken, vatandaşların döviz yerine ağırlıklı olarak altına yöneldiğini belirtti.

  • Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hükümetin gündeminde yeni bir vergi artışı bulunmadığını açıkladı.
  • Bütçe gelirleri yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,3, vergi gelirleri ise yüzde 55,6 arttı.
  • Akaryakıt ÖTV'si aynı dönemde yüzde 3 geriledi; petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalması halinde vergi kaybı 600 milyar TL'yi aşabilir.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hükümetin gündeminde yeni bir vergi artışı bulunmadığını açıkladı. Enflasyonla mücadele kapsamında yönetilen fiyatların hedeflerle uyumlu şekilde belirleneceğini belirten Şimşek, yıl ortasında sürpriz bir zam yapılmayacağını söyledi.

BÜTÇE GELİRLERİNDE ARTIŞ VURGUSU

Bloomberg’e konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın ilk dört ayına ilişkin bütçe verilerini değerlendirdi. Şimşek, bütçe gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,3 arttığını belirtirken, vergi gelirlerindeki artışın ise yüzde 55,6 seviyesine ulaştığını ifade etti. Her iki kalemdeki gerçekleşmelerin yıl sonu hedeflerinin yaklaşık üçte birine denk geldiğini kaydeden Şimşek, özellikle kurumlar vergisi ve gelir vergisindeki artışın öne çıktığını söyledi.

AKARYAKIT ÖTV’SİNDE GERİLEME

Şimşek, akaryakıttan alınan Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) aynı dönemde yüzde 3 gerilediğini açıkladı. Petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerinde kalması halinde vergi kaybının 600 milyar TL’yi aşabileceğini belirten Şimşek, buna rağmen bütçe açığını yüzde 3,5 seviyesinde tutmayı hedeflediklerini ifade etti.

“YENİ VERGİ ARTIŞI YOK”

Yılın geri kalanında harcama disiplininin sürdürüleceğini vurgulayan Şimşek, mevcut veriler doğrultusunda bütçe hedeflerinin halen ulaşılabilir olduğunu dile getirdi. Şimşek, “Hükümetin gündeminde yeni bir vergi artışı bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

“DAHA YÜKSEK BELİRLEMEYİZ”

Enflasyonla mücadele kapsamında yönetilen ve yönlendirilen fiyatların hedeflerle uyumlu şekilde belirleneceğini kaydeden Bakan Şimşek, yıl ortasında sürpriz bir fiyat ayarlaması yapılmayacağını söyledi. Şimşek, “Daha düşük belirleyebiliriz ama daha yüksek belirlemeyiz” dedi.

“TALEP AĞIRLIKLI OLARAK ALTINA”

Döviz piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Şimşek, vatandaşların son dönemde dolar ve euro yerine ağırlıklı olarak altına yöneldiğini ifade etti. Şimşek, uygulanan ekonomi programının kur üzerindeki baskıyı sınırladığını savundu.

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (4)

Haber Yorumlarım6n7yndskn:

Valla ayıp etmişsin senin gibi vergi uzmanı nasıl artış yapmaz…

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf Abi Abi:

amerikan sefiri

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDursun TEMİZEL:

nasıl bulunmuyor inanın ayıp edesiniz

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalil:

Alacak bir donumuz bir atletimiz birde canımız kaldı Rabbim seni bildiği gibi yapsın şimşek

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

