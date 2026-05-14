Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Boeing’den 200 uçak satın almayı kabul ettiğini açıkladı. Fox News’e konuşan Trump, anlaşmanın ABD’de çok sayıda kişiye istihdam sağlayacağını söyledi. “200 büyük uçak alacaklar” diyen Trump, bunun Boeing için önemli bir adım olduğunu belirtti. Ancak açıklamanın ardından Boeing hisseleri yaklaşık yüzde 4 düşerken, yatırımcıların daha büyük bir sipariş beklediği yorumları yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Boeing'den 200 uçak satın almayı kabul ettiğini açıkladı. Trump, anlaşmanın ABD'de binlerce kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.

“200 BÜYÜK UÇAK ALACAKLAR”

Trump, Fox News sunucusu Sean Hannity’ye verdiği röportajda, Çin ile yapılan görüşmelerde dikkat çeken bir anlaşmaya varıldığını söyledi.

Trump, “Bugün üzerinde anlaştığımız konulardan biri, 200 uçak siparişi verecek olmaları. Boeing… 200 büyük uçak. Bu çok fazla iş demek” ifadelerini kullandı.

ABD basınında yer alan haberlere göre Trump, Çin lideri Şi Cinping’in bu sipariş için söz verdiğini ve bunun Boeing açısından tarihi önemde olduğunu belirtti.

BOEING HİSSELERİ DÜŞTÜ

Trump’ın açıklamalarına rağmen Boeing hisseleri gün içinde yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti. Analistler, yatırımcıların açıklanan sipariş miktarının daha büyük olmasını beklediğini aktardı.

Ekonomi çevreleri, Çin’den gelecek olası büyük siparişlerin Boeing için kritik önemde olduğuna dikkat çekiyor. Şirket son yıllarda üretim sorunları, teslimat gecikmeleri ve Airbus rekabeti nedeniyle baskı altında bulunuyor.

ÇİN-ABD İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM MESAJI

Trump ile Şi Cinping’in Pekin’de gerçekleştirdiği zirvede yalnızca ticaret değil, İran krizi, Tayvan gerilimi ve teknoloji alanındaki rekabet de ele alındı. Şi’nin görüşmede “ABD ve Çin rakip değil ortak olmalı” mesajı verdiği aktarıldı. Trump ise Çin’le ekonomik ilişkileri büyütmek istediklerini belirterek Pekin yönetimine Amerikan şirketlerine daha fazla alan açılması çağrısında bulundu.

BOEING İÇİN KRİTİK DÖNEM

Trump’ın açıklaması, Boeing’in son dönemde peş peşe aldığı dev siparişlerin ardından geldi. Şirket kısa süre önce Katar Airways ile de yüz milyarlarca dolarlık uçak anlaşmasına imza atmıştı. Uzmanlar, Çin’den gelecek yeni siparişlerin Boeing’in küresel rekabette yeniden güç kazanması açısından kritik rol oynayabileceğini değerlendiriyor.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMengele:

Boing saglam ucak degil airbus almalarini tavsiyevederim

Haber YorumlarıX X:

Cinping Baştan söylesene.. Tüühh..

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

