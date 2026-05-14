Haberler

Tepebaşı operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin bahçesine gömülü gizli oda bulundu

Tepebaşı operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin bahçesine gömülü gizli oda bulundu Haber Videosunu İzle
Tepebaşı operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin bahçesine gömülü gizli oda bulundu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan bir şüphelinin ikametine ait bahçenin altındaki gömülü gizli odada 9 adet gümrük kaçağı kripto para madenciliği cihazı ele geçirildi.

Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlenmiş, 20'ye yakın şüpheli gözaltına alınmıştı.

BAHÇESİNDE GÖMÜLÜ GİZLİ ODA BULUNDU

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli Ö.E'nin Keskin Mahallesi'ndeki ikametine ait bahçenin altına gizlenmiş gömülü haldeki bir oda olduğunu tespit etti.

KRİPTO PARA MADENCİLİĞİ YAPMIŞ

Odada yapılan aramada Ö.E'ye ait 9 adet gümrük kaçağı coin (kripto para) madenciliği cihazı ele geçirildi. Şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

BELEDİYE YETKİLİSİ DE O EVDEYDİ

Operasyon esnasında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında yer alan belediyede Muhtarlık İşleri Müdür Vekili olarak görev yapan kadın yöneticilerden D.G'nin de operasyon sırasında Ö.E. ile aynı evde olduğu belirlendi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti

Trump'ın ağzı kulaklarında! Çin'in attığı imzaya inanmakta zorlandı
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler

Kardeş ülke savaşa hazırlanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump ve Şi'nin el sıkışması sonrası İran'dan 'Hürmüz' açıklaması

El sıkışmaları sonrası İran'dan beklenen açıklama geldi

Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi

Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Artık zamanı geldi
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı

Meteorolojik kıyamet! Bir günde yaşamadığımız doğa olayı kalmadı
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş

Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum

Arınç'tan kendisine 'Siyaset fosili, FETÖ kuryesi' diyen Semih Yalçın'a sert yanıt

Arınç'tan kendisine "FETÖ kuryesi" diyen MHP'li Yalçın'a sert yanıt
II. Abdülhamid’in torunu da yüksek kira mağduru oldu: Kapatıyoruz

II. Abdülhamid’in torunu battı