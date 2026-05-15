Dzeko'dan Fener taraftarını duygulandıran sözler
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Edin Dzeko, forma imzalarken “Her zaman her yerde en büyük Fener” ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE FORMASINI İMZALADI
Tecrübeli golcü Edin Dzeko’nun Fenerbahçe formasını imzaladığı anlar ortaya çıktı. Bosnalı yıldızın sarı-lacivertli takıma olan yakınlığı dikkat çekti.
“EN BÜYÜK FENER” SÖZLERİ
Dzeko’nun forma imzalarken, “Her zaman her yerde en büyük Fener” ifadelerini kullandığı görüldü. Yıldız futbolcunun sözleri Fenerbahçe taraftarlarını duygulandırdı. Ortaya çıkan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü. Sarı-lacivertli taraftarlar, Dzeko’ya destek mesajları gönderdi.