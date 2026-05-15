Fenerbahçe'den Onuachu bombası

Fenerbahçe’nin Paul Onuachu transferi için Trabzonspor’la temasa geçtiği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin İsmail Yüksek, Oğuz Aydın ve 10 milyon euroluk teklif hazırladığı iddia edildi.

Fenerbahçe’nin yaz transfer dönemindeki en büyük hedeflerinden biri Paul Onuachu oldu. Sarı-lacivertlilerin, Trabzonspor’un yıldız golcüsü için resmi temaslara başladığı öne sürüldü.

TAKAS FORMÜLÜ MASADA

İddialara göre Fenerbahçe, Paul Onuachu transferi için Trabzonspor’a dikkat çeken bir teklif hazırladı. Sarı-lacivertlilerin, İsmail Yüksek ve Oğuz Aydın’ın yanı sıra yaklaşık 10 milyon euro bonservis bedelini içeren bir formül sunduğu belirtildi.

TRABZONSPOR SICAK BAKIYOR

Trabzonspor yönetiminin de teklif edilen şartlara olumlu yaklaştığı öne sürüldü. Transferin gerçekleşmesi halinde iki kulüp arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşebileceği ifade edildi.

ONUACHU FENERBAHÇE’NİN BİR NUMARALI HEDEFİ

Fenerbahçe’nin, pivot santrfor eksikliği nedeniyle Paul Onuachu’yu transfer listesinin ilk sırasına yazdığı aktarıldı. Nijeryalı golcünün fizik gücü ve Süper Lig deneyimiyle sarı-lacivertli takıma büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor.

TRABZONSPOR’A 2025’TE GELMİŞTİ

Trabzonspor, Paul Onuachu’yu 2025 yazında Southampton’dan 5.67 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Bordo-mavililer deneyimli golcüyle 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

LEWANDOWSKI ALTERNATİFİ

Öte yandan Fenerbahçe’nin, Onuachu transferinde sorun çıkması halinde Robert Lewandowski seçeneğini değerlendirdiği belirtildi. Barcelona ile sözleşmesi bitecek olan Polonyalı yıldızın da sarı-lacivertlilerin gündeminde olduğu ifade edildi.

Alper Kızıltepe
