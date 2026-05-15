Haberler

Mert Hakan Yandaş: 1907 TL'ye oynarım, borcumu ödemek istiyorum

Mert Hakan Yandaş: 1907 TL'ye oynarım, borcumu ödemek istiyorum Haber Videosunu İzle
Mert Hakan Yandaş: 1907 TL'ye oynarım, borcumu ödemek istiyorum
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Mert Hakan Yandaş'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Mert Hakan Yandaş’ın, Fenerbahçe’de 1 sezon daha 1.907 TL maaşla oynamak istediği öne sürüldü. Deneyimli futbolcunun, “Borcumu ödemek istiyorum” dediği de gelen bilgiler arasında. İşte detaylar...

  • Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'de bir yıl ücretsiz oynamak istediğini belirtti.
  • Mert Hakan Yandaş, 1907 TL'ye bir sezon oynamaya hazır olduğunu ifade etti.
  • Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'deki geleceği, kulüp seçim sonrası netleşecek.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

YÖNETİCİYLE GÖRÜŞTÜ İDDİASI

Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre Mert Hakan Yandaş, Ali Koç döneminden bir yöneticiyle görüşme gerçekleştirdi. Deneyimli futbolcunun görüşmede Fenerbahçe’ye bağlılığını vurguladığı öne sürüldü.

“BİR YIL ÜCRETSİZ OYNAMAK İSTİYORUM”

Haberde, Mert Hakan’ın sarı-lacivertli kulüp için oldukça duygusal ifadeler kullandığı belirtildi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun, “Ben Fenerbahçe’de bir yıl ücretsiz oynamak istiyorum. Camiaya borcumu ödemek istiyorum” dediği iddia edildi.

“1907 TL’YE HAZIRIM”

Mert Hakan Yandaş’ın ayrıca başkan adaylarına yönelik, “1907 TL’ye bir sezon oynamaya hazırım” mesajını verdiği öne sürüldü. Bu sözler sarı-lacivertli taraftarların dikkatini çekti.

KARAR SEÇİM SONRASI VERİLECEK

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş’ın geleceği seçim sonrası netleşecek. Yeni yönetimin deneyimli futbolcuyla ilgili nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
İran 'Her şeyin bir sınırı var' diyerek İsrail'le yakınlaşan ülkeyi uyardı

Diplomatik dili kenara bıraktı! İsrail'le yakınlaşan ülkeye uyarı
TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza

TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza
CHP'li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın

CHP'li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alın
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBeytullah ÇELEBİ:

Kalsın. Bizim eğlence kaynağımız

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAy kural:

Teşekkürler Mert Hakan ... Bu satten sonra yarar yerine zarar getirir. Oynayacağı takım 2.lig olur.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

146 makas darbesiyle öldürülen Arzu'nun annesinden şok karar: Şikayetçi değilim

146 makas darbesiyle öldürülen Arzu'nun annesinden mahkemede şok karar
Erkek öğrencisine tecavüz etmeye kalkışan araştırma görevlisiyle ilgili üniversiteden açıklama

Erkek öğrencisine tecavüze kalkışan hocaya bir darbe daha
Özgür Özel'den erken seçim çağrısı: Kaybedersem bir dakika durmam

Özel'den iddialı çıkış: Sandığı koyun, kaybedersem bir dakika durmam
Kurbanlık parasını çıkarmak için çalışmaya geldi, canından oldu

Kurbanlık parasını çıkarmak için çalışmaya geldi, canından oldu
İspanya Başbakanı Sanchez’den Filistin bayrağı açan Lamine Yamal’a destek: Gurur duyuyoruz

İspanya Başbakanı Sanchez’den Filistin bayrağı açan Yamal’a destek
Fırtına Hindistan'ı yıktı geçti: 111 ölü, 72 yaralı

Gökyüzü karardı, felaket geldi: 111 ölü, 72 yaralı
Aydın'da faili meçhul kalan cinayet, 24 yıl sonra aydınlatıldı

Aydın'da faili meçhul kalan cinayet, 24 yıl sonra aydınlatıldı
Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te

Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te