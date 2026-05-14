Haberler

Hollanda'da sığınmacı krizi! 110 genç erkek kenti ayağa kaldırdı

Hollanda'da sığınmacı krizi! 110 genç erkek kenti ayağa kaldırdı Haber Videosunu İzle
Hollanda'da sığınmacı krizi! 110 genç erkek kenti ayağa kaldırdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hollanda’nın Loosdrecht kentinde 110 genç erkek sığınmacının bölgeye yerleştirilmesi planı büyük protestolara yol açtı. Gösteriler sırasında protestocular ile polis karşı karşıya gelirken, bazı eylemcilerin havai fişek attığı bildirildi. Yerel halk güvenlik endişesi nedeniyle karara tepki gösterirken, belediye gelen tepkilerin ardından merkezde kalacak kişi sayısını 110’dan 70’e düşürdü ve açılış tarihini erteledi.

Hollanda’nın Noord-Holland eyaletine bağlı Loosdrecht kasabasında eski belediye binasının geçici sığınmacı merkezine dönüştürülmesi planı ülkede gündem oldu. Yetkililer, tesiste çoğunluğu genç erkeklerden oluşan 110 sığınmacının en fazla 6 ay boyunca kalacağını açıkladı.

Kararın ardından yüzlerce kişi sokaklara çıkarak protesto gösterileri düzenledi. Gösteriler sırasında bazı protestocuların polise havai fişek ve çeşitli cisimler attığı bildirildi. Polis ise çevik kuvvet ekipleri ve köpeklerle müdahalede bulundu. Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ENDİŞELİYİZ”

Yerel halk, planlanan merkezin spor alanları ve ailelerin yoğun bulunduğu bölgelere yakın olmasına tepki gösterdi. Protestolarda en çok dile getirilen konu ise güvenlik endişesi oldu. Bölge sakinleri, özellikle yalnız genç erkek sığınmacıların toplu şekilde yerleştirilmesine karşı çıktı.  Hollanda basınında yer alan görüntülerde, bazı göstericilerin “Artık bu yükü taşımak istemiyoruz” sloganları attığı görüldü.

BELEDİYE GERİ ADIM ATTI

Yaşanan olayların ardından Wijdemeren Belediyesi geri adım atarak merkezde kalacak kişi sayısını 110’dan 70’e düşürdü. Açılış tarihi de ertelendi. Belediye yönetimi, kararın “toplumsal huzuru yeniden sağlamak” amacıyla alındığını açıkladı.

Belediye Başkan Vekili Mark Verheijen ise şiddet olaylarını kabul etmediklerini belirterek, “Ancak halkın gerçek kaygılarını da görmezden gelemeyiz” dedi.

HOLLANDA’DA GÖÇ TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ

Loosdrecht’te yaşananlar, Hollanda’da son yıllarda büyüyen göç ve sığınmacı tartışmalarını yeniden ülke gündemine taşıdı. Özellikle aşırı sağ partilerin yükselişiyle birlikte sığınmacı karşıtı protestoların daha sert hale geldiği yorumları yapılıyor.

Uzmanlar, konut krizi ve ekonomik baskıların toplumdaki gerilimi artırdığını belirtirken, insan hakları kuruluşları ise protestolardaki şiddet ve nefret söylemlerine karşı uyarıda bulunuyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Trump ilk kez açıkladı! Şi'den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle

Trump ilk kez açıkladı! Şi'den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle
Aziz İhsan Aktaş davasında 4 sanığa tahliye

Aziz İhsan Aktaş davasında karar! Tahliyeler var
Netanyahu, Filistinli esirlere tecavüz iddiasını yazan New York Times'a dava açıyor

ABD'li gazete dünyaya rezil etti! Çılgına dönüp talimat verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sadettin Saran'dan takıma veda yemeği

Bir devir resmen sona erdi!

Güneydoğu'nun 'saklı cenneti' Halfeti, 1 milyon ziyaretçi bekliyor

Bavulunu kapan buraya akın ediyor! Bozkırın ortasında saklı cennet

Özgür Özel'den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin

Servis edilen yazışmalar sonrası Özgür Özel'den karşı hamle

II. Abdülhamid’in torunu da yüksek kira mağduru oldu: Kapatıyoruz

II. Abdülhamid’in torunu battı

İmam hatip ortaokulu müdürünün başını yakan kitap listesi: Açığa alındı

İmam hatip ortaokulu müdürünün başını yakan kitap listesi

Amedspor'dan Rossi bombası

Amedspor bombayı patlattı

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem