Hollanda'da sığınmacı krizi! 110 genç erkek kenti ayağa kaldırdı

Hollanda’nın Noord-Holland eyaletine bağlı Loosdrecht kasabasında eski belediye binasının geçici sığınmacı merkezine dönüştürülmesi planı ülkede gündem oldu. Yetkililer, tesiste çoğunluğu genç erkeklerden oluşan 110 sığınmacının en fazla 6 ay boyunca kalacağını açıkladı.

Kararın ardından yüzlerce kişi sokaklara çıkarak protesto gösterileri düzenledi. Gösteriler sırasında bazı protestocuların polise havai fişek ve çeşitli cisimler attığı bildirildi. Polis ise çevik kuvvet ekipleri ve köpeklerle müdahalede bulundu. Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ENDİŞELİYİZ”

Yerel halk, planlanan merkezin spor alanları ve ailelerin yoğun bulunduğu bölgelere yakın olmasına tepki gösterdi. Protestolarda en çok dile getirilen konu ise güvenlik endişesi oldu. Bölge sakinleri, özellikle yalnız genç erkek sığınmacıların toplu şekilde yerleştirilmesine karşı çıktı. Hollanda basınında yer alan görüntülerde, bazı göstericilerin “Artık bu yükü taşımak istemiyoruz” sloganları attığı görüldü.

BELEDİYE GERİ ADIM ATTI

Yaşanan olayların ardından Wijdemeren Belediyesi geri adım atarak merkezde kalacak kişi sayısını 110’dan 70’e düşürdü. Açılış tarihi de ertelendi. Belediye yönetimi, kararın “toplumsal huzuru yeniden sağlamak” amacıyla alındığını açıkladı.

Belediye Başkan Vekili Mark Verheijen ise şiddet olaylarını kabul etmediklerini belirterek, “Ancak halkın gerçek kaygılarını da görmezden gelemeyiz” dedi.

HOLLANDA’DA GÖÇ TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENDİ

Loosdrecht’te yaşananlar, Hollanda’da son yıllarda büyüyen göç ve sığınmacı tartışmalarını yeniden ülke gündemine taşıdı. Özellikle aşırı sağ partilerin yükselişiyle birlikte sığınmacı karşıtı protestoların daha sert hale geldiği yorumları yapılıyor.

Uzmanlar, konut krizi ve ekonomik baskıların toplumdaki gerilimi artırdığını belirtirken, insan hakları kuruluşları ise protestolardaki şiddet ve nefret söylemlerine karşı uyarıda bulunuyor.