Kırmızı görünce çıldırdı, hakeme vurup yere düşürdü
Brezilya liginde bir futbolcu, gördüğü kırmızı kart sonrası çılgına döndü. Hakeme vurarak yere düşüren oyuncuyu takım arkadaşları ve görevliler güçlükle sakinleştirdi.
KIRMIZI KART SONRASI KONTROLÜNÜ KAYBETTİ
Hakemin kırmızı kart göstermesinin ardından sinirlerine hakim olamayan futbolcu sert tepki verdi. Öfkeli oyuncunun hakemin üzerine yürüdüğü görüldü.
HAKEMİ YERE DÜŞÜRDÜ
Yaşanan gerginlik sırasında futbolcunun hakeme vurduğu ve hakemin yere düştüğü anlar dikkat çekti. Sahadaki oyuncular ve görevliler hemen araya girdi. Hakemin yere düşmesi sonrası sahada büyük karışıklık yaşandı. Görevliler öfkeli futbolcuyu sakinleştirmekte güçlük çekti.